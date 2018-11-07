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Dans ve fotoğraf, FMV Galeri Işık’ta buluştu

FMV Galeri Işık’ta "Sahne Arkası" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti. Timur Selçuk da kızı Mercan Selçuk’un kurucusu olduğu MSDT Modern Dans Grubu’nun sahne arkası yaşamının konu edildiği serginin açılışına katılarak sanatseverleri mutlu etti.

Dans ve fotoğraf, FMV Galeri Işık’ta buluştu
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FMV Galeri Işık’ta Salih Güler koordinatörlüğünde açılan ve alanında yetkin fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı “Sahne Arkası” fotoğraf sergisi, Mercan Selçuk’un kurucusu olduğu MSDT Modern Dans Grubu’nun sahne arkası yaşamını fotoğraf severlere aktarıyor.

Fotoğrafçılar, “Bizim Hikâyemiz” isimli dans gösterisinin hazırlıkları süresince genç dansçıları farklı çalışma ortamlarında aylarca takip ederek, provalarını, performanslarını, duygu durumlarını bazen belgesel, bazen sanatsal ve estetik kaygı ile çoğu zaman plansız ve anlık çekimlerle ortaya koydular.

Sergide eserleri yer alan fotoğrafçılar arasında; Yasemin Aydın Yılmaz, Şemsi Spencer, Seda Welsh, Nuray Ertürk, Nigar Baykan, Murathan Yıldız, Muhip Şeyda Işıktaç, Meltem İnanç, Harika Topaloğlu Yücel, Güneş Demir, Gamze İnce, Figen Ongun, Ezgi Sezgin Kavlak, Evran Kavlak, Canan Çalışkan, Aslı Atalay, Ali Efe Yılmaz yer alıyor.

Timur Selçuk da kızı Mercan Selçuk ve Grubu’nun bu özel gününde onları yalnız bırakmayarak sergi açılışına katıldı ve fotoğrafçıları tebrik etti. Açılış sonrası, Mercan Selçuk Dans Topluluğu “Bizim Hikayemiz” isimli dans gösterisini de sergiledi.

Sergiyi 9 Kasım’a kadar FMV Galeri Işık’ta ziyaret edebilirsiniz.

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