DANSÇILAR “BİLGİ DANS KUPASI” İÇİN YARIŞIYOR

Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun en prestijli yarışması olan “Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası” başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda Ataşehir Silence Hotel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın ilk günü Minikler, Gençler, Yıldızlar ve Yetişkinler kategorilerinde yarışan dansçıların renkli görüntülerine sahne oldu. Türkiye Şampiyonası bugün klasman yarışmalarının yanı sıra final mücadelesiyle devam edecek. Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası için iki gün boyunca toplam 176 çift performanslarını sergileyecek.



Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası’nda Samba, Cha Cha, Rumba, Jive, Paso Doble’dan oluşan Latin dansları ve Vals, Tango, Viennese Vals, Foxtrot, Quickstep türlerini içeren standart dans kategorilerinde performanslar sergilenecek. Dereceye giren sporcuların ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil hakkı kazanacağı yarışmayı birincilikle tamamlayan dansçılar BİLGİ Dans Kupası’nın sahibi olacak.







Detaylı Bilgi:

Gökçe Kopuk / İstanbul Bilgi Üniversitesi / 0538 095 61 56 / gokce.kopuk@bilgi.edu.tr

Can Mete / İz İletişim / 0535 947 7746 / can.mete@iziletisim.com



İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında:



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