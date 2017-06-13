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Davulcu baba oğulun ramazan mesaisi

İznik'te, baba ve 10 yaşındaki oğlu, Osmanlı dönemi kıyafetleriyle davul çalıp, maniler söyleyerek vatandaşları sahur için uyandırıyor.

Davulcu baba oğulun ramazan mesaisi

BURSA

Bursa'nın İznik ilçesinde, baba ve 10 yaşındaki oğlu, Osmanlı dönemi kıyafetleriyle davul çalıp maniler söyleyerek, vatandaşları sahura kaldırıyor.

Davulcu Metin Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır vatandaşları sahura kaldırmak için davul çaldığını söyledi.

Ramazan ayı dışında düğünlerde sahne aldığını belirten Atar, "Ramazan davulculuğunu severek yapıyorum. Osmanlı kıyafetlerimizi giyip sokağa çıkıyoruz. Ramazanı dolu dolu yaşıyoruz. Oğlum Efe de 3 yıldır davul çalıp, bana yardım ediyor. İlk 2 yıl biraz zorlandı ama bu yıl davulu eline aldı. Allah nasip ederse babadan oğula bu geleneği sürdüreceğiz." diye konuştu.

Efe Atar da babasına yardım etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Babam beni 7 yaşından beri davul çalmaya çıkarıyor. Bu işi severek yapıyorum. Bu sene davul çalmaya tam olarak alıştım." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Şenol Poyraz

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