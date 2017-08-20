Değirmen ustalığıyla geçen yarım asır

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresunlu Ekrem Duman, yaklaşık yarım asır önce değirmen yapımıyla başladığı mesleğini, onarım işiyle devam ettiriyor.

Görele ilçesinde oturan 64 yaşındaki Ekrem Duman, yörede özellikle mısır öğütmek için kullanılan, bugün ilgi azalsa da halen varlığını sürdüren değirmenlerin taşından çarkına kadar her aşamasının onarımını yapıyor.

Ekrem Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değirmen ustalığını babasının yanında çalışarak öğrendiğini söyledi.

Babasıyla birlikte birçok değirmenin inşasını ve tamiratını gerçekleştirdiklerini anlatan Duman, "Eski değirmenleri söktük, yeniden yaptık, taş ocağından taş kestik, geldik, değirmenlere taktık. Babamla bu işleri yaparak usta oldum." dedi.

Duman, geçmiş yıllarda değirmenciliğin bir hayli yaygın olduğunu ancak gün geçtikçe mesleğe ilginin azaldığını kaydetti.

Kendi işlerinin de eskisi gibi olmadığını ifade eden Duman, "Örneğin Çömlekçi Deresi'nde eskiden 25 değirmen vardı, şu anda 5 değirmen yok. Günümüzde bu işi devam ettiren nadir insanlardan birisiyim. Köylere gidip bozulan, yıpranan değirmenleri onarıyorum." diye konuştu.

Duman, çevresinde kendisinden başka usta kalmadığını dile getirerek, "Gönül isterdi ki benden başka ustalar da olsun ama yok. Tamiratını belki yapabilirler ancak sıfırdan yeni değirmen kuracak ustamız yok." ifadelerini kullandı.

Çalıştığı sürede yaklaşık 20 değirmen yaptığını bildiren Duman, mesleğinin inceliklerini şöyle anlattı:

"Unun öğütülmesi, suyun çarka vuruş meyli, değirmenin teraziye alınması, bir düzende durması gibi mesleğin birçok inceliği var. Oluktan çıkan suyun çarka vurduktan sonra belirli bir seviyede bitmesi, belirli bir eğimle oraya vurması lazım. Düz olursa çarkı çevirmez, üstten geçer, dik olursa çarka takılır, çarkı çevirmez. Bir seviyede değirmeni çevirmesi lazım."