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Demiryolu işçilerinin zorlu mesaisi

- Muş'ta, demiryolu hatlarının bakım ve onarımını yapan işçiler, ramazan ayında öğleden sonra başladıkları mesailerini gece yarısına kadar sürdürüyor - İşçiler, iftarı da rayların üzerinde kurdukları sofrada yapıyor

Demiryolu işçilerinin zorlu mesaisi

MUŞ (AA) - YAHYA SEZGİN - Muş'ta demiryolu işçileri, ramazan ayında öğleden sonra başladıkları mesailerini gece yarısına kadar sürdürüp, oruçlarını raylarda kurdukları sofrada açıyor.

Muş-Tatvan demiryolu hattının bakım ve onarım çalışması yürüten işçilerin, ramazan ayında mesaisi saat 16.00'da başlayıp gece yarısına kadar devam ediyor.

İşçiler, iftarını da raylar üzerinde kurdukları sofrada yapıyor.

Demiryolu işçisi Mehmet Mehdi, trenlerin emniyetli şekilde ulaşım yapabilmesi için sıcak hava ve ramazan ayı demeden görev yaptıklarını söyledi.

Raylarda oluşan bozuklukları onardıklarını anlatan Mehdi, "Ramazan ayından dolayı serin havadan faydalanmak için öğleden sonra saat 16.00'da iş başı yapıp, gece 00.00'da paydos ediyoruz. Gerçekten zorlu, meşakkatli bir iş. İftar saati gelince rayların üzerinde iftar açıp hemen işe kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

- "İçtiğimiz çay her şeye değiyor"

İşçi İsmail Şahin de ramazan ayının, zorluklara rağmen güzel geçtiğini dile getirdi. Şahin, "Sıcak havada ağır iş yapmak kolay değil ama yine de ramazan ayı güzel geçiyor. İftarımızı burada açıyoruz o yorgunluk stres bir yana şu atmosferde ve havada iftardan sonra içtiğimiz çay her şeyi bitiriyor. Tüm yorgunluğumuzu atıyoruz ve sonra tekrar iş başı yapıyoruz." diye konuştu.

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Demir Yolu IşcileriMuşRamazan Mesaisi
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