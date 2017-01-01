Denizli'de yeni yıl kutlamaları

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 2017 yılının ilk bebeğine eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu altın taktı, hediye verdi.

Çameli'nin Elmalı Mahallesi'nden gelen ve Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde saat 00.05'te normal doğumla 3 kilo ağırlığında kız bebek dünyaya geldi. Saliha-Özcan Par çifti, yeni yılın ilk dakikalarında ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni yıla hastanede giren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Melike adı verilen bebeğe, altın taktı, hediye verdi.

Ramazanoğlu, "İnşallah bereketli ve muhabbetli bir bebek olur, sağlıklı bir bebek olur. Yeni bir yıla, yeni bir bebekle giriyorsun. İnşallah sağlıklı, hayırlı bir evlat olur ailesine, bu ülkeye, bu vatana, bu devlete." dedi.

Ramazanoğlu, daha sonra klinikte 2016'nın son dakikalarında bebek sevinci yaşayan iki Suriyeli aileyi ziyaret etti.

Sabah Şeyh Hüseyin'in (18) Şehit Ali ismini verdiği bebeği ile Hatun Abbas'ın (20) Emine Ahmet İsa ismini verdiği bebeğine çeşitli hediyeler veren Ramazanoğlu, "İki Suriyeli annemiz, bebeklerini Denizli'de dünyaya getirmiş. Burada doğum yapan hastalarımızın tüm ihtiyaçları karşılanmış durumda. Başka ülkeler, 20 bin mülteci almak için düşünürken biz her yıl 150 bin doğan bebeğe bakıyoruz." dedi.

Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklerin her türlü ihtiyacının karşılandığını dile getiren Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Son derece sağlıklılar bütün hizmetleri görülmüş, bütün ihtiyaçları giderilmiş. Bu mesajı da buradan bütün dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Buradaki arkadaşlarıma, doktor arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, hemşire arkadaşlarıma, ebelerimize ve personelimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum, fedakarca çalışmalar içindeler."

Hastane personelinin yeni yılını kutlayarak çiçek veren Ramazanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Denizli'de, yeni bir bebeğimizle, yeni bir hayata merhaba diyoruz. İnşallah evlatlarımız, istikbalimiz, ülkemize de huzur barış içerisinde yaşamaya vesile olur. Bu evlatlarımıza da iyi bir ülke bırakmak için Sayın Başbakanımızın deyimiyle sorunlarımızı torunlarımıza bırakmayacağız inşallah. Sorunları çözmek için uğraşıyoruz ve bu torunlarımıza, evlatlarımıza iyi bir Türkiye bırakmak için çabalıyoruz."

Basın mensuplarının yeni yılını tebrik eden ve çiçek veren Ramazanoğlu, yeni yılın Türkiye'ye ve bölgeye huzur getirmesini diledi.

Denizli'de vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yeni yıla dilek feneri uçurarak ve konfeti yakarak, kentin simgesi horoz heykeli yanında fotoğraf çektirerek girdi. Meydandaki kutlamaya Noel Baba kıyafetli İranlı vatandaşlar da katıldı.