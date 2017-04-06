"Derin Tarih" dergisi 5 yaşında

İSTANBUL (AA) - Yayın hayatına 2012'nin nisan ayında başlayan "Derin Tarih" dergisinin 5. yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

Albayrak Medya'nın Topkapı'daki merkez binasında düzenlenen tören, derginin kısa hikayesinin yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Törende konuşan Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat, birçok alanda faaliyet gösteren şirketin 1998'de medya alanına yöneldiğini aktardı.

Bolat, bünyelerinde 10 dergi çıkardıklarına dikkati çekerek, "Derin Tarih büyük bir başarı hikayesi oldu. Bu dergi, tarihe not düştü ve ışık saçtı, tarihin üzerine serpiştirilmiş tozları kaldırma ve gerçek tarihi aydınlatma anlamında, çok büyük bir vazife gördü. Ülkemizde tarihe olan ilgiyi ve sevgiyi artırdığını da düşünüyorum." diye konuştu.



Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan da her sayıyı özenle hazırladıklarını ve okuyucuların güvenini kazandıklarını söyledi.

Armağan, Türkiye'de doğru tarihin öğrenildiği bir merkez olma yolunda ilerlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tarih enstitüsünün kurulması, Türkiye'nin içine girdiği bu tartışmalı ve kimlik sorgulamalarının olduğu süreçte bir zaruret haline gelmiş durumda. Bu konuda da üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu 5 yıl içerisinde 10 bin sayfayı aşkın yayın yaptık. Türkiye'nin en çok okunan dergilerinden biri olduk. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir zamanda çıkış yaptık. Bunca zamandır okuyucu yorulmadı. İnsanlar hala bizden çok fazla konu bekliyor."

- "Derin Tarih" yayınları açılacak

Tarih alanında ilerlenmesi gereken daha çok yol olduğuna vurgu yapan Armağan, bazı tabuları yıktıklarını ve konuşulamayan, yazılamayan bazı tartışmalı noktalarda da daha cesur davrandıklarını anlattı.

Armağan, Yavuz Bahadıroğlu'yla birlikte "Derin Tarih" adlı bir de televizyon programı yaptıklarına işaret ederek, "Bu çizgide farklı dergiler de çıkarmaya başlıyoruz. Kitap yayınları noktasında bir adım attık ama herhangi bir yayınevi gibi değil, 'Ancak Derin Tarih bunu yayınlar' dedirtecek kitaplar yayınlamak istiyoruz. Şükrü Hanioğlu hocamızın dergimizde çıkmış yazılarını, şu an yayına hazırlıyoruz. Dünya çapında bir ilim adamının kitabını yayınlayarak başlamak da bizim için onur verici." ifadelerini kullandı.

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu ise gençlerin gün geçtikçe tarihe olan meraklarının arttığını ve gençlere yönelik bir dergi çıkarılması gerektiğini dile getirdi.



"Derin Tarih" dergisi kurulduğunda başarılı olabileceğini düşünmediğini vurgulayan tarihçi yazar Mehmet Genç de şöyle konuştu:

"Geçmişi bilebiliriz ama değiştiremeyiz. Bu normaldir. Geleceği bilemeyiz ama değiştirebiliriz. Türkiye'de bunun tersini yaptık. Geçmişi değiştirmeye, bildirmemeye ve bilmemeye çalıştık. Buna karşılık da geleceği değiştirmeyecek şekilden bilmeyi sağlamaya çalıştık. Derin Tarih bu ikili anormalliği ortadan kaldırmaya çalıştı ve başarılı oldu."

- "İslam dünyasında da Derin Tarih gibi dergilere ihtiyaç var"

Eski devlet bakanlarından Hasan Aksay ise doğru tarihin anlatılması açısından "Derin Tarih" dergisinin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

İnsanların birlik olduğunda daha büyük anlam taşıdığını aktaran Aksay, "Bütün İslam dünyasında da böyle 'Derin Tarih' gibi dergilere ihtiyaç var. Çünkü bu sömürgeci dünyanın açtığı yaraları tedavi edebilmek için, İslam dünyasında Türkiye'nin bir borcu var." değerlendirmesinde bulundu.



Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Eroğan da tarih bilgisinin Türk toplumu için diğer toplumlardan daha önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de bu önem geç de olsa anlaşılmıştır fakat hatalı bir tarih yorumu oluşmuştur. Tarih ve edebiyat okutulursa doğru bilgi kitlelere ancak o zaman ulaşabilir. Tarihi gerçekler her zaman ortaya çıkar." dedi.

Törende ayrıca Prof. Dr. Uğur Derman, Hüsrev Hatemi, Ali Saydam, İsmail Kara, Mehmet Niyazi ve Mehmet Fırıncı da konuşma yaptı.

Kurulduğu günden bugüne özel sayılarla birlikte 69 sayıya ulaşan "Derin Tarih", 17 binden fazla abone ve 1 milyondan fazla satış rakamı elde etti.