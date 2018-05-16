Deyişler şiddeti ezer, barışı seçer Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Kültür Sanat Ödülü Sanatçı – Bilim İnsanı Yusuf Benli’ye verildi.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Kültür Sanat Ödülü Sanatçı – Bilim İnsanı Yusuf Benli’ye verildi.



Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Anadolu’da çok önemli derlemelere imza atan ve bağlamanın önemli üstatlarından biri olarak kabul edilen Yusuf Benli ödülü aldıktan sonra alkışlarla kesilen şu konuşmayı yaptı:



“Bundan 3 yıl önce memleketim Amasya’nın Hamamözü Köyü’ne derleme çalışmaları için gitmiştim. Bir 80’li yaşlardaki bir zakir dede bana ‘bu bağlama var ya bu bağlama en büyük silahları, şiddeti yok eder’ dedi. Şaşırdığımı görünce de şu hikâyeyi anlattı:

‘Genç yaşlardaydım. Babamla bir düğüne gitmiştik. Biliyorsunuz tabanca ile havaya ateş etmek Anadolu’da bir düğün alışkanlığıdır. Benim de çok canım çekti ve babamdan bana da tabanca almasını istedim. Peki dedi babam. Ama sana tabanca alacağım ama ben de senden bir şey istiyorum. Önce sana bir bağlama alacağım. Onu iyice öğreneceksin sonra da istediğin tabanca senin. Aradan iki yıl geçti. Ben bağlamayı öğrenmiştim. Babam beni sınava aldı. Sınavı başarıyla geçtim. Tamam deyişleri öğrenmişsin tabanca senin dedi. Oysa bağlama ve deyişler beni çok değiştirmişti. İki yıl önceki ben değildim artık. Ve bu bağlama ve deyişleri icra eden tabancayı ne yapsın dedim babama. Babam da bana sen insani kamil yoluna girmişsin, adam olmuşsun oğlum dedi. Aslında babam istediği elde etmişti. Tabancıyı bağlama ve deyişler ile reddetmemi sağlamıştı. Ben iki yıl da bunu da kavradım. O günden sonra hep bağlama, deyişler ile şiddeti yenmeyi hedefledim. Bugüne kadar hep başarılı oldum. Bu bağlamanın içinde insan sevgisi var. Deyişler insanı sevmeyi öğretiyor. Sevgi barışın itici gücü oluyor.’

Biz bu derlemeyi yaptıktan bir hafta sonra zakirimiz hakka yürüdü. İyi ki onu tanıma ve bu değerli hikayeyi topluma kazandırma şansına sahip olduk. Dedenin anlattığı öykü beni de çok etkiledi. O günden bu yana Yusuf Benli daha güzel bir dünyanın bağlamanın tellerinden duyulan seste olduğuna inanıyorum. Bu nedenle hediye edilen bu bağlamayı çok önemsiyorum. Bu bağlamanın içinde sevgi var. Barış ve dostluk var. Hepinizi dostça selamlıyorum.”



Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.



Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ödül alanlar arasında KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TÜRSAB Başkan Vekili Hasan Erdem ve Hamit Demir, Nazmi Arıkan, Turgut Torunoğulları gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.



Gazeteci Celal Toprak tarafından, kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.



Yusuf Benli’nin ödülünü KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu verdi. Ödül töreninde işadamı Mustafa Kaçmaz ile Celal Toprak Yusuf Benli’ye bir de bağlama hediye etti. Benli bağlamayı öperek başına koydu.