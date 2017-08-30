Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ziyarete kapatıldı

SİVAS (AA) - UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Avrupalı bazı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda, 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Restorasyon dolayısıyla sadece cumartesi ve pazar günleri saat 12.00-18.00 arası ziyarete açık olan eser, "geçici çatı" çalışmaları nedeniyle tamamen ziyarete kapatıldı.



Divriği Kaymakamı Abdullah Özübek, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bugünden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ziyaretçilerimizin can güvenliği açısından Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ziyarete kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Geçici çatı" çalışmalarını yürüten firmanın genel müdürü Mukadder Er de temel beton çalışmalarının devam ettiğini, kısa süre içerisinde çatı sisteminin montajına başlanacağını belirtti.

Yaklaşık 5 ay içerisinde geçici çatı kurulumunun tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Er, "Eser, avlu dışından olmak üzere çepeçevre kapatılmış olup ziyaretçilerin şantiye sahasına girişi engellenmiştir. Yani eserin iç ve dış kapsamı ilerde belirlenecek yeni bir tarihe kadar tamamen ziyarete kapalıdır." açıklamasında bulundu.