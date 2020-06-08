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Doğa için söyledi
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Doğa için söyledi

NN Hayat ve Emeklilik tarafından hayata geçirilen ve sanatçı Haluk Levent’in katkılarıyla sürdürülen ‘Doğaya Mektup’ projesi büyük ilgi gördü. Doğayı korumak ve ona sahip çıkmak amacıyla sosyal medyada paylaşılan yüzlerce mektup, Haluk Levent tarafından şarkıya dönüştü.

Doğa için söyledi

NN Hayat ve Emeklilik tarafından hayata geçirilen “Doğaya Mektup” projesi, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Sosyal sorumluluk derneği AHBAP’ın da kurucusu da olan sanatçı Haluk Levent’in desteğiyle sürdürülen farkındalık projesi kapsamında, NN Hayat ve Emeklilik, gençler başta olmak üzere herkese doğa için “Çünkü Başka Sen Yok” temalı mektup yazmaları ve paylaşmaları çağrısı yaptı. Sanatçı Haluk Levent, yapılan paylaşımları bir araya getirerek bir şarkı yazdı.

“Doğaya hayat verdik”

Son dönemlerdeki anketlere göre Türkiye’nin en güvenilen ve en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Haluk Levent, sosyal medya hesaplarından, “Hep birlikte doğaya şarkımızı söylemenin zamanı” diyerek yazdığı şarkıyı ve klibini paylaştı.

Haluk Levent, “Hep birlikte yazdık biz bu şarkıyı. Doğaya sözlerle "hayat" verdik. Bu şarkı daha büyük bir farkındalığın ilk adımı olsun, kulaklarımızda küpe olsun. Artık doğaya zarar verme lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Özlemimiz dindi, dinecek. Artık onu korumaya baş koyuyoruz. Bu şarkımız hepinize ilham olsun. Milyonlarca insanın sesi olsun” dedi.

Klip ve şarkı, sanatçının takipçileri ve sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

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NN Hayat Emeklilik Haluk LeventHaluk Levent Doğaya Mektup
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