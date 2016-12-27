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Doğaseverlerden yaban hayatına destek

- Iğdır'da bir araya gelen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlileri ile doğaseverler, kar yağışı yüzünden aç kalan yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Doğaseverlerden yaban hayatına destek

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki kar yağışı nedeniyle yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kentte bir süre önce yoğun şekilde etkili olan ve halen aralıklı olarak süren yağışın ardından özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı görevliler, esnaf ve STK temsilcileri, kar yağışı nedeniyle aç kalan yabani hayvanlar için Iğdır Yeşil Kuşak Ormanı ile Tuzluca ilçesinin dağlık kesimlerine buğday, sebze, meyve, ekmek, et, sakatat ile köpek maması bıraktı.

Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağışlar ile Iğdır'ın tamamen karla kaplanmasının yaban hayatını olumsuz etkilediğini anımsattı.

Yaban hayatı için yemleme çalışması yaptıklarını anlatan Türkoğlu, "Esnafımızla sebze, meyve, buğday ve köpek maması ve etten oluşan yaklaşık 1 ton yemi kentin yüksek kesimlerine bıraktık. Kar yerde olduğu sürece bu tür faaliyetimiz devam edecektir. Duyarlı davranan doğasever halkımıza ve STK temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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