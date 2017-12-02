Doğu ve batı telleri Kadıköy'de buluştu

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 2 bin yıl önce Japonya'da çalınmaya başlanan ve egzotik bir ezgiyle dinleyenlerde derin duygular uyandıran Koto'nun sesi, Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde, Koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve keman sanatçısı Erkin Onay tarafından düzenlenen ''Doğu ve Batı Telleri Buluşması'' konserinde bir araya geldi.

Suetomi, konserde batı ve doğu tellerinin bir araya geldiğini belirterek, ''Keman ve koto ile konser vereceğiz. Japon eserlerini çalacağız. Duygusal bir konser olmasını bekliyorum.'' dedi.

Sanatçı Suetomi ile sahne almanın büyük bir onur olduğunu ve keyif verdiğini dile getiren keman virtüözü Onay, ''Koto çok eski bir enstrüman. Olağanüstü bir tarihi var. Japon kültürü de öyle. Bunu burada yaşatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Salondaki atmosfere uygun olarak seslendireceğiz.'' diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren konserde, Japon kültürüne ait çeşitli eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.