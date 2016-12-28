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Doğulu kadınlar ESMEK ile meslek sahibi oldu

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan meslek edindirme kurslarında, 7 yılda çoğunluğu kadın 18 bin kişi meslek edindi - ESMEK Koordinatörü Kulanşi: - "Buradan mezun olan çoğu öğrencilerimiz özel sektör veya kendi alanında iş başı yapmışlardır"

Doğulu kadınlar ESMEK ile meslek sahibi oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kurulan Erzurum Sanatsal Meslek Eğitim Kurumunda (ESMEK), 7 yılda eğitim verilen çoğunluğu kadın 18 bin kişinin meslek sahibi olması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2009 yılında kurulan ve 20 ilçede hizmet veren ESMEK'te, vatandaşların meslek sahibi olması için çocuk gelişimi, bilgisayar, hasta kabul işlemleri, halı dokuma, mobilya dekorasyon, giyim üretim teknolojisi ve kuyumculuk gibi meslek kursları açıldı. Kurumda, mesleki kursların yanı sıra ebru, hat ve filografi gibi sanatsal eğitimler de verildi.

Son 7 yılda 160 bin kişinin kayıt yaptırdığı ancak birçoğunun devam etmediği ESMEK kurslarına katılan çoğunluğu kadın 18 bin kişi meslek sahibi oldu.

ESMEK Koordinatörü Sebahattin Kulanşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESMEK'in 7 yıl önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başladığını söyledi.

ESMEK'in çeşitli alanlarda 230 kursu bulunduğunu belirten Kulanşi, "Yaklaşık 20'ye yakın ilçede hizmet veriyoruz. 15 ilçemizde ESMEK faal durumda. Bugüne kadar verdiğimiz eğitimlerde 18 binin üzerinde öğrenciyi meslek gruplarına dahil ettik." dedi.

Kulanşi, ESMEK kurslarına kayıt yaptıran 160 bin kişiden 18 bininin kursa devam edip meslek edindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zaman zaman bir kurstan başka kursa geçen öğretmen ve öğrencilerimiz oluyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının 'Yaygın Eğitim Yönetmenliği' kapsamında eğitimler veriyoruz. Bu yönetmenlikler gereği usta öğreticilerimiz Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Buradan mezun olan çoğu öğrencilerimiz de özel sektör veya kendi alanında iş başı yapmışlardır. Kursiyerlerimiz Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) da katkılarıyla özellikle kuaförlük ve diğer meslek gruplarında kendi iş yerlerini açtı. Diğer kurumlarımızın eleman alımlarında da kursiyerlerimizi bulabiliyor."

Çocuk bakım elemanı eğitmeni Gamze Abadan da 4 yıldır kurumda çalıştığını dile getirdi.

Branşında şimdiye kadar 120 öğrenci yetiştirdiğini belirten Abadan, "Yetiştirdiğim öğrenciler sevgi evlerinde, kreşlerde, ana okullarında çalışabiliyor. Kursiyerlerimize, çocuğun, 0-18 yaş grubu aralığındaki gelişimini aşama aşama anlatıyoruz. Eğitimlerimizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Burada eğitim alıp da çalışmak isteyen hemen hemen herkes iş sahibi oldu. Kimisi kreşlerde ablalık, kimisi de eğitmen olarak iş imkanı buldu." diye konuştu.

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