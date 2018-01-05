"Doğum günü"nü hiç kutlayamadı

KARABÜK (AA) - Karabük'te yaşayan ve kimliğindeki doğum tarihi bölümünde 00.00.1942 yazan Rahmine Ertüngü, hayatında hiç doğum gününü kutlayamadı.

Bayır Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan ve Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Yalacık Mahallesi'nde doğan Rahmine Ertüngü, ilk defa nüfus cüzdanına yıllar önce kaybettiği eşi sayesinde kavuştu.

Nüfus cüzdanının doğum tarihi bölümünde bilinemediği için gün ve ay bölümünde 00.00 yazan Ertüngü'nün 1942 olan doğum yılı da rastgele yazıldı.

Hayatı boyunca hiç doğum günü kutlamayan Ertüngü, kendisini haber yapmaya evine gelen gazetecilerin getirdiği pastayı üfleyerek sembolik de olsa ilk doğum gününü kutladı.

Rahmiye Ertüngü, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum gününü bilmediği için hiç kutlayamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Zaten yokmuşum dünyada. Ancak hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Hiçbir işimi aksatmadılar. Ne doktor ne de eczane hiçbir şey demedi. Annem ve babam cahil, doğum günümü nereden bilecek? Ağustosta ekin biçerken ablam beni sırtında anneme emzirmeye götürürmüş. Ağabeyimi de yazmamışlar. Bizi aynı şekilde kimliğe ikiz olarak yazmışlar. Hiç kimseye doğum günü yapıyoruz demezdik."

Yıllar önce kaybettiği eşi sayesinde kimliğine kavuştuğunu anlatan Ertüngü, şöyle devam etti:

"Eşim, bana 'Seni kendimden 2 yaş küçük yazdırdım.' dedi. Eşim beni kendisinden 2 yaş küçük yazdırdı. Tesadüfen yazdırmış yılı da... Doğum yılım da belli değil. Çocuklarım, torunlarım eşimi doğum günlerinde ararlardı, beni hiç aramazlardı. Ne kızım ne oğlum ne de torunlarım hiç aramadı. Allah razı olsun. Bugün doğum günümü kutladım. Bundan sonra doğum günüm için aramazlarsa şikayet ederim.''

Oğul İbrahim Ertüngü de gazetecilerin vesilesiyle 5 Ocak'ta annesine doğum gününü yapıldığını, bundan sonra 5 Ocak tarihini doğum günü olarak kutlayacaklarını, annesinin kimliğini yeni kimlik kartıyla değiştirirken hataların düzeltileceğini ve doğum tarihi bölümüne 5 Ocak 1942 yazdıracaklarını kaydetti.