Dördüz kaplanlara ziyaretçi ilgisi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki dördüz kaplanlara, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıl önce dünyaya gelen dördüz kaplanlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinde özellikle doğal barınaklar inşa ettiklerini söyledi.

Tüm hayvanların yazlık ve kışlık barınaklarının bulunduğunu anlatan Özsöyler, "Her hayvanın birer takip formu var. Hayvanların serinlemesi için havuzlar inşa ettik. Yırtıcı hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyoruz. Tüm hayvanların konforu yerinde. Bunları yapınca da hayvan sayısı artıyor. Hayvanlar mutlu olunca doğurganlık da yüksek oluyor." dedi.

Avrupa'nın en fazla doğurganlık oranı bulunan hayvanat bahçelerinden birisine sahip olduklarını dile getiren Özsöyler, "Hayvanat bahçemizde doğurganlık oranı yüzde 80." diye konuştu.

Özsöyler, "Hayvanat bahçesinin en önemli konukları arasında dördüz kaplan yavruları yer alıyor. Kaplanlar şu an 3 yaşında. Bunlar birlikte yaşıyor. İnsanlar özellikle dördüz kaplanları merak ederek geliyor. Kaplan sayımız şu anda 12'ye ulaştı." dedi.

Özel bakıcılarının hayvanlarla birebir ilgilendiğini belirten Özsöyler, "Hayvanların mutlu olup olmadığını gözlemliyoruz. Hayvanlar bazen strese girdiklerinde istenmeyen hareketler yapıyor. Bakıcılarımız olabildiğince bu hayvanlarımızı mutlu etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.