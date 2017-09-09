Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Dördüz kaplanlara ziyaretçi ilgisi

- Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıl önce doğan dördüz kaplanlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor - Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkan Özsöyler: - "Hayvanlar mutlu olunca doğurganlık da yüksek oluyor"

Dördüz kaplanlara ziyaretçi ilgisi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki dördüz kaplanlara, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıl önce dünyaya gelen dördüz kaplanlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinde özellikle doğal barınaklar inşa ettiklerini söyledi.

Tüm hayvanların yazlık ve kışlık barınaklarının bulunduğunu anlatan Özsöyler, "Her hayvanın birer takip formu var. Hayvanların serinlemesi için havuzlar inşa ettik. Yırtıcı hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyoruz. Tüm hayvanların konforu yerinde. Bunları yapınca da hayvan sayısı artıyor. Hayvanlar mutlu olunca doğurganlık da yüksek oluyor." dedi.

Avrupa'nın en fazla doğurganlık oranı bulunan hayvanat bahçelerinden birisine sahip olduklarını dile getiren Özsöyler, "Hayvanat bahçemizde doğurganlık oranı yüzde 80." diye konuştu.

Özsöyler, "Hayvanat bahçesinin en önemli konukları arasında dördüz kaplan yavruları yer alıyor. Kaplanlar şu an 3 yaşında. Bunlar birlikte yaşıyor. İnsanlar özellikle dördüz kaplanları merak ederek geliyor. Kaplan sayımız şu anda 12'ye ulaştı." dedi.

Özel bakıcılarının hayvanlarla birebir ilgilendiğini belirten Özsöyler, "Hayvanların mutlu olup olmadığını gözlemliyoruz. Hayvanlar bazen strese girdiklerinde istenmeyen hareketler yapıyor. Bakıcılarımız olabildiğince bu hayvanlarımızı mutlu etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dördüz KaplanGaziantepHayvanat BahçesiKaplan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5