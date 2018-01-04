"Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı"na doğru

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yarın gerçekleştirilecek "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı"nda, Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme hizmet vermesini sağlayacak yol haritasının belirleneceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktaş, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, turizmin tüm yıla yayılması için yapılacak çalışmaların çalıştayda masaya yatırılacağını aktardı.

Aktaş, yarın Uludağ'daki bir otelde başlayacak çalıştayın açılışına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılacağını belirttti. Aktaş, çalıştayda Uludağ'ın geleceğine yönelik yol haritasının belirleneceğini vurguladı.

Eskiden "kayak merkezi veya kış turizmi" denildiğinde ilk akla gelen yerin Uludağ olduğunu hatırlatan Aktaş, futbol takımlarının kamp için Uludağ'ı tercih ettiğini ancak son zamanlarda Uludağ'ın bu cazibesini yitirmeye başladığını ifade etti.

Aktaş, Bursa'nın en önemli değeri olan Uludağ'ın yeniden kış turizminin merkezi olması, bunun yanında sahip olduğu krater gölleri, manastırları ve endemik bitki türleriyle yılın 12 ayı turizme hizmet vermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kent merkezinden 25 dakikalık bir yolculukla eşsiz manzara eşliğinde teleferikle oteller bölgesine ulaşılabiliyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından oteller bölgesinin altyapısı yenilendi. Yine en önemli sorun olan parklanmanın ortadan kaldırılması amacıyla üç ayrı noktada yaklaşık 3 bin araçlık açık otopark alanı oluşturuldu. Bakanlığımız tarafından düzenlenen çalıştayda, Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme hizmet vermesini sağlayacak yol haritası belirlenecek. Bu nedenle çalıştayı çok önemsiyorum. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen gerekli desteği vermeye devam edeceğiz."





