Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Başkanlar buluştu
Başkanlar buluştu
Kış lastiği başladı
Kış lastığı başladı
Erzurum’a üretim tesisi
Erzurum’a üretim tesisi
Astor Enerji rekor sürede 2 bin adet transformatör üretti
Üretimde rekor kırdı
Onlar tarımın sigortası
Onlar tarımın sigortası

Dr. Levent Uysal yeni kitabını tanıttı

İlk kitabı olan ‘5.0 Önde Başlamak’ ile gelecekle ilgili kurulan düşünceleri ele alan Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal’ın ikinci kitabı ‘+1 Kendine Değer Katabilmek’ Destek Yayınları’ndan çıktı.

Dr. Levent Uysal yeni kitabını tanıttı

Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal ikinci kitabı olan ‘+1 Kendine Değer Katabilmek’i tanıttı. Kitapta kendi deneyimlerini özel teorilerle desteklediğini vurgulayan Uysal, “Diyoruz ki önce kendini keşfet. Nasıl fayda sağlayacağının yol haritasını çiz ve herkse fayda sağlamak için artı 1 değer katma yol haritanı herkes ile paylaş.” dedi.

Vakıf olarak önce insana değer verdiklerinin altını çizen Uysal, “İnsanın kendini keşfetmesi araştırması ve geniş düşünmesiyle ilgili tecrübelerimizi gençlerimize aktarıyoruz. Her insanın kendi bilgisi doğrultusunda diğer insanlara ‘nasıl fayda sağlar’ yönündeki tecrübelerimizi bu kitapta yansıttık. Diyoruz ki önce kendini keşfet. Nasıl fayda sağlayabileceğinin yol haritasını çiz ve herkese fayda sağlamak için artı 1 değer katma yol haritanı herkes ile paylaş ” dedi.Yeteneğin doğuştan gelmediğini savunan ve bunu vurgulayan Uysal, “Yetenek, çalışarak ve merak ederek oluşuyor. Bireyler hangi konuda yetenekliyseler bunu geliştirmeliler ve diğer insanlara bu doğrultuda fayda sağlayacak yol haritalarını aktarmalılar. Herkesin kendini geliştirmesiyle ilgili bir yol haritası geliştirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Yazdığı kitapların isimlerinde yer alan rakamlara da atıf yapan Uysal, “Hep rakamlarla vurguluyoruz ki akılda daha rahat kalsın. Bir pozitif enerji üretilsin düşüncesindeyiz. İnsanlar birbirleriyle pozitif diyalog kurmadıkça bir yere varamaz. Çünkü toplum faydalı bireylerden oluştuğunda istikrarın sağlanacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.Kitabın hedefinin toplumdaki herkes olduğuna değinen Uysal, “Kitabı okuduğunuzda da tamamen insanın gelişimi ve kendini keşfetmesindeki faydayı anlattığımızı göreceksiniz” dedi. 
Uysal kitabın gelirinin, Mehmetçik Vakfı, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve UNICEF’e aktarılacağını da bildirdi.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
‘+1 Kendine Değer KatabilmekNişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent UysalDr. Levent Uysal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1