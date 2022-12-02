Dr. Levent Uysal yeni kitabını tanıttı

Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal ikinci kitabı olan ‘+1 Kendine Değer Katabilmek’i tanıttı. Kitapta kendi deneyimlerini özel teorilerle desteklediğini vurgulayan Uysal, “Diyoruz ki önce kendini keşfet. Nasıl fayda sağlayacağının yol haritasını çiz ve herkse fayda sağlamak için artı 1 değer katma yol haritanı herkes ile paylaş.” dedi.

Vakıf olarak önce insana değer verdiklerinin altını çizen Uysal, “İnsanın kendini keşfetmesi araştırması ve geniş düşünmesiyle ilgili tecrübelerimizi gençlerimize aktarıyoruz. Her insanın kendi bilgisi doğrultusunda diğer insanlara ‘nasıl fayda sağlar’ yönündeki tecrübelerimizi bu kitapta yansıttık. Diyoruz ki önce kendini keşfet. Nasıl fayda sağlayabileceğinin yol haritasını çiz ve herkese fayda sağlamak için artı 1 değer katma yol haritanı herkes ile paylaş ” dedi.Yeteneğin doğuştan gelmediğini savunan ve bunu vurgulayan Uysal, “Yetenek, çalışarak ve merak ederek oluşuyor. Bireyler hangi konuda yetenekliyseler bunu geliştirmeliler ve diğer insanlara bu doğrultuda fayda sağlayacak yol haritalarını aktarmalılar. Herkesin kendini geliştirmesiyle ilgili bir yol haritası geliştirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Yazdığı kitapların isimlerinde yer alan rakamlara da atıf yapan Uysal, “Hep rakamlarla vurguluyoruz ki akılda daha rahat kalsın. Bir pozitif enerji üretilsin düşüncesindeyiz. İnsanlar birbirleriyle pozitif diyalog kurmadıkça bir yere varamaz. Çünkü toplum faydalı bireylerden oluştuğunda istikrarın sağlanacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.Kitabın hedefinin toplumdaki herkes olduğuna değinen Uysal, “Kitabı okuduğunuzda da tamamen insanın gelişimi ve kendini keşfetmesindeki faydayı anlattığımızı göreceksiniz” dedi.

Uysal kitabın gelirinin, Mehmetçik Vakfı, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve UNICEF’e aktarılacağını da bildirdi.