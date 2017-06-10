Drone pilotları Türkiye'nin tanıtımında buluştu

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen 35 drone pilotu, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtabilmek için "Ülken için uç" sloganıyla hava görüntüleri çekti.

Drone pilotu Resul Hastürk öncülüğünde gerçekleştirilen projede, pilotlar, insansız hava araçlarıyla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde çektikleri görüntüleri klip haline getirdi.

İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan hava görüntüleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren projenin Ege Bölgesi Sorumlusu Sefa Gümüşkanat, AA muhabirine, pilotlarla güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini havadan görüntülediklerini ifade eden Gümüşkanat, "Her drone pilotunun kendi bölgelerinden görüntü göndermelerini sağladık. Projenin amacı cennet vatanımızın en güzel yörelerini dünyaya tanıtabilmektir." dedi.

Gümüşkanat, 35 drone pilotunun aralarında Kıbrıs'tan gelenlerin de olduğunu, 27 şehirden görüntü çekildiğini vurgulayarak, insanlara drone ile güzel şeylerin de yapılabildiğini göstermeye çalıştıklarının altını çizdi.

- "Sanatsal videolar da hazırlayacağız"

İnsansız hava araçlarıyla ilgili ön yargıların kırılması gerektiğine değinen Gümüşkanat, "Ülken için uç' projelerinin arasında sadece tanıtım filmleri olmayacak. Yakın zamanda arama kurtarma görevinde bulunan drone pilotlarımız, sosyal etkinliklerde faydalı faaliyetlerde bulunan pilotlarımız olacak. Sanatsal videolar da hazırlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'de 12 bin drone pilotunun olduğuna dikkati çeken Gümüşkanat, yapılan bu çalışmayla Türkiye'yi hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Profesyonel şekilde hazırlanan ve Türkiye'nin doğa harikası yerlerinin gösterildiği klip çalışmasının, önümüzdeki süreçte diğer illerde de yapılmasının planlandığı belirtildi.