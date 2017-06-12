Dünya haritası

SİVAS (AA) - Sivas'ta 79 yaşındaki emekli biyoloji profesörü, kendi tasarladığı halı tezgahıyla dünya haritasını dünya küresinin üzerine dokudu.

Prof, Dr. Yener Okatan, yıllar önce hayali olan dünya haritasını kendi tasarımı halı tezgahında dünya küresinin üzerine dokudu. 2007 yılında bu kürenin patentini de alan Okatan, bu konuda kurs vermek için talepte bulundu.

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna gönüllü kurs vermek için başvuran ve bu önerisi kabul edilen Okatan, şimdilerde merkezde 10 kursiyere küre halı dokuma kursu veriyor.

Kursiyerler, 10 makaralı tezgahta dünya küresi üzerindeki renkleri esas alarak dünya küreleri üzerine dokuma yapıyor. Dokunan küre dünya haritalarının ise kurumlara gönderilmesi ve müzelerde sergilenmesi planlanıyor.

Sivas'ta yaşayan Okatan, basın mensuplarına, öğrencilik yıllarında İstanbul'da gördüğü kabartmalı bir halıdan etkilenerek bu tarz halı dokumaya karar verdiğini söyledi.

Halıcılık hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, buna rağmen dünya haritasını küre olarak dokumak istediğini anlatan Okatan, 2005 yılında emekli olduktan sonra Sivas'a yerleştiğini, küre halı dokumak için kendi tezgahını tasarladığını belirtti.

- "Sivas'ta küre halı var ama sizde yok"



Bu tarz bir halının daha önce hiç dokunmadığını dile getiren Okatan, "Benim bu konuda iddiam şu, dünyada 2 tane müze var, biri New York'taki Metropolitan Müzesi diğeri de Paris'teki Louvre Müzesi. Bu iki müze yarışıyormuş, 'ben de şu var ama sende bu yok' diye. Ben de diyorum ki Sivas'ta küre halı var ama sizde yok. Bu bir aksesuardır, dünyada olmayan ve bana göre değerli bir aksesuardır. Taktir milletimizindir." ifadelerini kullandı.

Büyük bir küre üzerine dokuduğu halıyı bir yılda tamamladığını aktaran Okatan, bu halıları kurumlarda ve müzelerde görmeyi arzu ettiğini söyledi.

Kursiyerlerden Nafiye Kip ise 2 ay önce kursa başladığını belirterek, "Desen kullanmıyoruz. Dünyanın üzerindeki renklere göre dokuyoruz. Ben bir küreyi 1 ay içinde bitirebilirim." dedi.

