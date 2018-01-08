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Dünyaca ünlü müzisyen Steven Wilson, Zorlu PSM'de

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü müzisyen Steven Wilson, 22 Temmuz'da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.Geçen yıl çıkardığı "To the Bone" isimli beşinci solo albümünü hayranlarına ulaştıran Wilson, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da,...

Dünyaca ünlü müzisyen Steven Wilson, Zorlu PSM'de

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü müzisyen Steven Wilson, 22 Temmuz'da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Geçen yıl çıkardığı "To the Bone" isimli beşinci solo albümünü hayranlarına ulaştıran Wilson, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da, 22 Temmuz Pazar akşamı sahne üstü ayakta konser düzeniyle müzikseverlerle buluşacak.

Müzik yolculuğunda müzik grubu "Porcupine Tree" ve "Storm Corrosion", söz yazarı Mikael Akerfeldt ile çalıştığı müzik projesi ve son olarak solo albümü "Grace for Drowning"le Grammy'ye aday olan Steven Wilson, 2 Mayıs 2016'da Zorlu PSM'de gerçekleşen konserinin ardından, yeniden aynı sahnede sevenleriyle bir araya gelecek.

Konserin biletleri, bugünden itibaren "www.zorlupsm.com" , "www.biletix.com" adreslerinden ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebilir.



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Dünyaca ünlü Müzisyen Steven WilsonMüzikRockZorlu Psm
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