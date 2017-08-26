Dünyaca ünlü Uzungöl turistlerin gözdesi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl, sosyal alanların artması ve farklı destinasyonlar sunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin tercihinde ilk sıralarda yer alıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra turistik pansiyonları, restoranları, satış yerleri ve yöresel lezzetleriyle de dikkati çeken Uzungöl, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Bölgeyi kaplayan çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve temiz havasıyla özellikle yaz mevsiminde Körfez ülkelerinden gelen turistler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uzungöl'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla da hareketlilik yaşanıyor.

Uzungöl, Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında da yüzde 95 doluluk yaşıyor.

"Giderek artan turist sayımız var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzungöl'ün önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve yöredeki turizm hareketliliğinin de giderek arttığını söyledi.

Uzungöl'de turizme dönük temizlik ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Ayvazoğlu, bu faaliyetlerle Uzungöl'ün daha da güzelleştiğini ifade etti.

Ayvazoğlu, Uzungöl'e Körfez ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Uzungöl'ü yılın 6 ayında 317 bin yerli, 118 bin de yabancı turist ziyaret etti. Kurban Bayramı tatiline dönük ön rezervasyonlardaki yüzde 95 doluluğa bakacak olursak sezonun iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Giderek artan bir turist sayımız var. Bu durum da bizler için oldukça sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu doğal güzelliği en iyi şekilde korumalıyız"

Uzungöl'ün doğa harikası bir alan olduğunu da belirten Ayvazoğlu, şunları söyledi:

"Bu doğal güzelliği en iyi şekilde korumalıyız. Bize düşen bu doğal güzelliği en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. O nedenle Uzungöl, destinasyon açısından bir turizm mahallesidir. Uzungöl'ü Trabzon'un dinamosu şeklinde de düşünebiliriz. O yüzden Uzungöl'e gereken hassasiyet gösterilmelidir. Birtakım imar sorunları var ama bunları zamanla aşacağımızı düşünüyorum."

Muhabir: Meltem Yılmaz