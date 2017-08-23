Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

Şili'deki Atacama Çölü'nün bazı bölgeleri, beklenmedik yoğun yağışın ardından çiçek tarlasına döndü.

Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

ANKARA (AA) - Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Şili'deki Atacama Çölü'ne düşen beklenmedik yağmur, çölü rengarenk çiçeklerle kapladı.

Çölü çiçek tarlalarına çeviren bu görüntü, ziyaretçilerin ve botanikçilerin ilgisini çekti.

Turizm yetkilileri, farklı türlerin farklı zamanlarda filizlendiğini ve gelecek haftalarda daha çok çiçek açmasının beklendiğini belirtti.

Bölgede 200'den fazla bitki türü yetişebiliyor.

Birkaç yıl arayla meydana gelen, "Desierto florido" (çiçeklenmiş çöl) adı verilen bu doğa olayı, saklı tohumların filizlenmesine ve çiçek açmasına yol açıyor.

Çöldeki benzeri son olay 2015'te görülmüştü.

Atacama Çölü, yılda ortalama 15 milimetre yağış alırken, çölün bazı kısımlarında neredeyse hiç yağış görülmüyor.

Muhabir: Zehra Ulucak

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atacama Çölüçiçek TarlasıDünyaşili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5