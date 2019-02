Dünyanın en özel yumurtaları İstanbullularla buluşuyor!

Vatan Caddesi ile E5’in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu’nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM’ de Dünya Tavukları ve Yumurtaları Sergisi 13 Şubat’ta İstanbullular’ın ziyaretine açıldı. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avustralya kıtasına kadar toplam 33 ülkeye ait 105 tavuk ırkının yumurtalarının yanı sıra timsah, piton yılanı, köpek balığı, caretta caretta gibi çok özel hayvanların yumurtalarının da bulunduğu toplam 124 yumurta koleksiyon içinde sergilenecek.



21 ŞUBAT SON GÜN...



Türkiye turneleri kapsamında sergilendiği şehirlerde ziyaretçilerine şaşkınlık ve hayranlık hissini aynı anda yaşatan sergi, koleksiyon çeşitliliği ve en sade anlatım materyalleriyle her yaştan ve her eğitim seviyesinden binlerce Axis İstanbul AVM ziyaretçisinin ilgi odağı olacak. 21 Şubat tarihine kadar devam edecek sergide sosyal medya üzerinden yapılacak soru – cevap yarışmasıyla kazanan bir talihliye, ustası tarafından sadece bir adet üretilen İstanbul silueti çizimli, seramik boyalı özel bir yumurta eseri hediye edilecek.



Axis İstanbul AVM’de, çocuk ziyaretçileri ortak besin değeri ve yüksek protein kaynağı olan yumurtaya özendirecek önemli bilgiler de paylaşılacak.



Sergide kullanılan yumurtalar için hiçbir canlıya zarar verilmemiştir.



