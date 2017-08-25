Dünyanın en uzun taş köprüsü için Guiness başvurusu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsü Uzun Köprü için Guinness'e başvuru yapıldı.

Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, UNESCO Dünya Geçici Kültür Mirası listesinde bulunan tarihi köprü için "Dünyanın En Uzun Taş Köprüsü" olarak rekor tescili için başvuruda bulundu.

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilciliği’ne yapılan başvuru kabul edildi. Önümüzdeki ay düzenlenecek 2. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali sırasında yapılacak ölçümlerin ardından köprünün yeni bir unvan daha alması bekleniyor.





- Köprünün tarihçesi

Uzun Köprü, Edirne'de Ergene Nehri üzerinde Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor.

İlçeye ismini veren ve eski adı "Ergene Köprüsü" olan yapı, 1426-1443 yıllarında 2. Murat tarafından dönemin baş mimarı Müslihiddin'e yaptırıldı. Köprü, bin 392 metre uzunluğunda ve 6,80 metre genişliğinde.



Osmanlı'nın, Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal engel olarak karşısına çıkan Ergene Nehri'ni aşmak için yaptırdığı köprü, Türk ordusunun akınlarını kışın da sürdürebilmesini sağladı.