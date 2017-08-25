Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Dünyanın en uzun taş köprüsü için Guiness başvurusu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsü Uzun Köprü için Guinness'e başvuru yapıldı.Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, UNESCO Dünya Geçici Kültür Mirası...

Dünyanın en uzun taş köprüsü için Guiness başvurusu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsü Uzun Köprü için Guinness'e başvuru yapıldı.

Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, UNESCO Dünya Geçici Kültür Mirası listesinde bulunan tarihi köprü için "Dünyanın En Uzun Taş Köprüsü" olarak rekor tescili için başvuruda bulundu.

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilciliği’ne yapılan başvuru kabul edildi. Önümüzdeki ay düzenlenecek 2. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali sırasında yapılacak ölçümlerin ardından köprünün yeni bir unvan daha alması bekleniyor.


- Köprünün tarihçesi

Uzun Köprü, Edirne'de Ergene Nehri üzerinde Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor.

İlçeye ismini veren ve eski adı "Ergene Köprüsü" olan yapı, 1426-1443 yıllarında 2. Murat tarafından dönemin baş mimarı Müslihiddin'e yaptırıldı. Köprü, bin 392 metre uzunluğunda ve 6,80 metre genişliğinde.

Osmanlı'nın, Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal engel olarak karşısına çıkan Ergene Nehri'ni aşmak için yaptırdığı köprü, Türk ordusunun akınlarını kışın da sürdürebilmesini sağladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GuinessUzun KöprüUzunköprü Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5