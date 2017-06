Edirne'de Roman kadınlara

EDİRNE (AA) - Edirne’de, “Rengarenk” projesi kapsamında aralarında Romanların da bulunduğu 20 dezavantajlı kadın geleneksel kilim dokuma kursu almaya başladı.

Edirne Rotary Kulübü Derneği, Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği ve Edirne Sanayici İş Adamları Derneği ortaklığında, Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mali Yardımlar Dairesinin "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı kapsamında "Rengarenk" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında aralarında Romanların da bulunduğu 20 dezavantajlı kadın Talatpaşa Mahallesi’nde kurulan atölyede eğitim almaya başladı.

Projenin tanıtım toplantısında gazetecilere açıklama yapan Proje Koordinatörü Serhad Ceylan, projenin amacının dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Projenin hedef kitlesinin Edirne’de yaşayan işsiz Romanlar ve 16-45 yaş arası dokuma işine gönüllü dezavantajlı kadınlar olduğunu ifade eden Ceylan, "Amacımız Edirne’de eski yıllarda yapılan kilim dokuma el sanatını tekrar ait olduğu yere getirerek, dezavantajlı ve gönüllü kadınlarımıza yeni bir gelir kapısı aralamaktır. Çeşitli tasarımlar geliştirerek ürün çeşitliği yaratmak ve Edirne’nin tanıtımına yönelik özgün ürünler üretmek en büyük amacımızdır. Projeyle, Romanların toplumla bütünleşmelerine destek olmak ve Romanlara karşı var olan ön yargının da kırılmasına destek olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Toplam bütçesi 122 bin avro olan proje kapsamında kursiyerlerin usta eğiticiler eşliğinde 3 ay boyunca kilim dokuma kursu alacağını belirten Ceylan, proje sonunda Hatay’a teknik gezi düzenleneceğini de kaydetti.



Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da kadınlara yönelik başlatılan projenin çok faydalı olacağına değinerek, "Önemli kadınların her alanda her yerde iş gücüne katılması ve toplumsal faaliyetlerde her zaman en önde olmalarıdır." dedi.

Kursiyerlerden Nazik Göztepe, kursun kendileri için çok yararlı olduğunu söyledi. Kurs sayesinde meslek öğrendiklerini dile getiren Göztepe, "Kurs çok iyi gidiyor. Severek geliyorum. Burada yaptıklarımızla evime katkı sağlamak istiyorum. Oğlum okuyor. Ona ve aileme katkı elde etmek istiyorum" dedi.

Kursiyer Şüheda Gürceylan da kurs sayesinde ileriye dönük güzel işlere imza atacaklarını kaydetti.