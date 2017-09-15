Edirne'deki Kadirhane Dergahı ihya edilecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de 17. yüzyıl mimarisinin özelliklerini taşıyan ancak günümüze ulaşmayan Kadirhane Dergahı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

Geçmişi 1600'lü yılların başına dayanan ve Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan dergahla ilgili 3 aylık kazı çalışması sona erdi. Çalışmalar kapsamında dergahın temellerine ulaşılırken, dergaha ait semahane, türbe ve derviş hücreleri gibi yapılara ait izler, gün yüzüne çıkarıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında Kadirilik tarikatına ait yapılara ulaşıldığını söyledi.



Dergahla ilgili ihya çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Güneren, şunları kaydetti:

"Burası aslında bir ilk başta bir konakmış. İsmail Ruhi efendinin Edirne'yi ziyareti esnasında kaldığı ev. Daha sonra burası dergaha çeviriliyor. 1600'lü yılların başında. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar da burası açık kalmış ve kullanılmış. Kadiriler'de mutlaka bulunması gereken özellikleri burada görüyoruz. Semahane, türbe, selamlık ve derviş hücreleri olduğunu görüyoruz. Burası önceden bilindiği gibi özel mülke aitti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılında başlattığı kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte mülkiyetini aldık. Bizim kayıtlarımızda buranın Bezirgan Mehmet Efendi Vakfı yoluyla vücut bulduğu ortaya çıktı. Daha önce müzenin burada yaptığı çalışmayı derinleştirdik. Mevsimin de güzel gitmesiyle kapsamlı bir kazı çalışması yaptık. 90 günlük süre zarfında kazıyı bitirdik. Kadirhane dergahının kalıntılarına ulaşmış durumdayız. Bundan sonra projelendirme aşamasına geçiyoruz. Çünkü burada bir çalışma yapmak için projeleri yapıp, Koruma Kurulu'ndan geçirmemiz gerekiyor. Roleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini yapacağız. Elimizde Kadirhane'ye ait eski fotoğraflar var. Projeleri tamamladıktan sonra rekonstrüksiyon yöntemiyle yapıyı ihya etmeyi hedefliyoruz. "

Güneren, hazırlanacak projenin onaylanmasının ardından, yaklaşık 2 yılda dergahın aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılacağını kaydetti.