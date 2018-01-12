Edirne'deki Kore gazileri Ayla'yı izledi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Kore gazileri, Süleyman Astsubay’ın hikayesinin anlatıldığı "Ayla" filmini izledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Edirne’de yaşayan 7 Kore gazisini evlerinden alarak sinemaya götürdü. İl Müdürü Bilgin Özbaş’ın evinden aldığı gazilerden biri olan 77 yaşındaki Arfi Bacı da sinemada, Kore’de yaşadığı günleri yad edecek olmanın sevincini yaşadı.

Gazilere, Edirne Valisi Günay Özdemir de eşlik etti. Kore’deki Türk askerinin neşesi olan Ayla’nın Süleyman Astsubay’a vedası Vali Özdemir ve Kore gazilerini duygulandırdı.

Vali Özdemir, filmin ardından yaptığı açıklamada, Türk milletinin, atalarının "baba" bir millet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten atalarımız baba bir milletmiş. Bu babalığı bugün de gösterdiler. Biz onun için gazilerimize ne kadar sahip çıksak, onlara ne kadar değer versek gerçekten yerini dolduramayız. Onlara hiçbir şey yapmış olamayız. Sadece savaşma anlamında değil, Türk'ün dünyada savaş esnasında bile mazlumların, çocukların yanında yer alması tarih boyuca hep böyle olmuş. Aslında bugünde aynı şekilde Türk milleti olarak yine biz 'baba' bir milletiz ve yine mazlumların yanında çocukların yanında, savaş mağdurlarının hep yanındayız. Bundan sonra yine aynı şekilde bizlerde buna sahip çıkacağız"

Vali Özdemir, açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Kore Gazisi Arif Bacı da filmi çok beğendiğini belirterek, filmin kendisine eski günleri hatırlattığını söyledi.



Gazilerle birlikte filmi, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, şehit ailesi yakınları ve muharip gaziler de izledi.



