İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Kosova'nın Prizren şehrinde ilki gerçekleştirilecek, "Prizren Türk Film Festivali"nde Türk sinemasının duayen ismi Ediz Hun'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Kosova'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilçam'ın sevilen ismi Ediz Hun'a ödülü, 8 Eylül Cuma akşamı, Balkanların en eski açık hava sinemalarından, "Lumbardhi Sineması"ndaki Gala Gecesi'nde takdim edilecek.

Ayrıca 8-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek "Prizren Türk Film Festivali" kapsamında, Ediz Hun'un başrolünü Türk sinemasının sevilen ismi Hülya Koçyiğit ile paylaştığı "Tanrı Misafiri" isimli filmi de gösterilecek.

Öğrencilik yıllarında sinemaya ilgi duyan ve ilk filmini 1963 yılında çeken Ediz Hun, 60 ve 70'li yıllarda oynadığı "Hıçkırık" , "Son Kuşlar", "Sabah Yıldızı", "Yaralı Kalp", "Ateşli Çingene", "Güllü Geliyor Güllü" ve "Ağlıyorum" filmleriyle Türk seyircisinin kalbinde taht kurdu.

Bugüne kadar 140'ın üzerinde filmde rol alan sanatçı, aşkı için her şeyi göze alan, sevdiğine derin şefkatle yaklaşıp onu güven duygusuyla sarıp sarmalayan ideal erkek rolleriyle unutulmaz filmlere imza attı.