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Edremit’te ''sanat terasları'' açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Belediyesince 750 metre uzunluğundaki dar sokakta oluşturulan "sanat terasları'' açıldı. Merdiven ve engelli rampası ile çıkılan 750 metre uzunluğundaki sokaktaki teraslarda kurulan atölyelerde, el sanatları...

Edremit’te ''sanat terasları'' açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Belediyesince 750 metre uzunluğundaki dar sokakta oluşturulan "sanat terasları'' açıldı.

Merdiven ve engelli rampası ile çıkılan 750 metre uzunluğundaki sokaktaki teraslarda kurulan atölyelerde, el sanatları ile kültür çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede böyle bir yerin eksikliğinin uzun süredir hissedildiğini söyledi.

Bu projenin sürekli aklında olduğunu belirten Saka, "Burası ilçemizi sanat yönünden bir kat daha yukarıya taşıyacak diye düşünüyorum. Burada sadece sanatsal çalışmalar yapılacak. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

Ressam Serhan Kerestecioğlu ise ''Ressam arkadaşlarımızla burada canlı performanslar yapacağız. Sergiler olacak, çalıştay olacak bu teraslarda. Dışarıdan şehrimize gelecek olan sanatçılarımızı da burada ağırlayacağız.” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Nevzat Kalender, keman dinletisi sundu.

Törende ayrıca farklı dallarda sanatçıların sergilerinin yer aldığı atölyelerde canlı performanslar da gerçekleştirildi.


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