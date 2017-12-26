Ege'deki turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerinde yılbaşı öncesi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yılbaşı tatilinin sektör için doping olduğunu, otellerini sezonluk değil 4 mevsim açan işletmecilerin bu tatil için özel hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin kış turizmi için de bir cazibe merkezi olduğuna işaret eden İşler, "Ege Bölgesi'nde Çeşme, Denizli, Afyon, Güre gibi termal imkanları olan yerlerdeki otellerimiz dolmuş durumda. Aldığımız bilgiler ve sektörden arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını öğrendik." dedi.

Ege'nin termal turizm merkezlerinden Denizli'de de turizmci yılbaşı rezervasyonlarından memnun.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, toplam 18 bin yatak kapasitesine sahip kentte yılbaşında doluluğun özellikle Pamukkale çevresindeki tesislerde yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.

Kentin iç turizmden elde ettiği gelirde son dönemde önemli artışlar görüldüğünü, doğal ve tarihi zenginliği ve termal olanaklarını yerli turistlerin daha fazla deneyimlemesini istediklerini aktaran Köseoğlu, bölgede kış aylarında Uzakdoğulu turistlerin yoğun olduğuna işaret etti.

- "Rezervasyonlar kapandı"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen de yılbaşıyla birlikte 2018'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Otellerde yoğunluk yaşandığını belirten Şen, "2018, Pamukkale yılı olacak diyebiliriz. Yılbaşı tatili dolayısıyla otellerimizin doluluk oranları şu anda yüzde 90'ın üzerinde, çok az bir tesisimizde yer kaldı. Bazı tesislerimiz rezervasyonlarını neredeyse bir ay öncesinden kapattı. Bu yoğunluğun tüm yıl boyunca da devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Yılbaşında hem yerli hem yabancı misafirlerin Pamukkale'yi tercih ettiğini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Özellikle bu dönemde Uzakdoğu ülkelerinden çok ciddi misafir alıyoruz. Pamukkale ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Özellikle kışın çok rağbet görüyor. Termal suyunun, doğal güzelliklerinin olması, çevresinde gezilecek çok yer olması yerli misafirlerimizin bu bölgeyi tercih etmesine sebep oluyor. Pamukkale bölgesinde beş yıldızlı 6 tesisimiz var, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 6 bin 500 yatak var. Belediye belgeli tesislerle birlikte 18 bin yatak kapasitesine sahibiz."

- Kuşadası'nda oteller yüzde 90 doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda da 5 yıldızlı oteller yılbaşına özel paket programlar sunuyor.

Çoğunda ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerde 2 günlük kişi başı konaklama fiyatı 250 ile 700 lira arasında değişiyor.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, yeni yıla sayılı günler kala ilçede faaliyette bulunan 20 otelde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bu hareketliliğin işletmecileri sevindirdiğini ifade eden Özden, "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda. Geçen yıla oranla iç piyasada bu yıl bir artış söz konusuydu. Bunu yılbaşında da görmüş bulunuyoruz." dedi.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da otellerin hazırladığı özel paket programların yılbaşını kutlamak isteyenlere cazip geldiğini belirterek, son dakika rezervasyonlarıyla doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşacağını dile getirdi.



