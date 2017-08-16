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El dokuma kilimleri Körfez ülkelerinden alıcı buluyor

- Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Konya'ya yerleşen Suriyeli Ali Almatar, 10 metrekarelik kilerde kurduğu tezgahta kilim dokuyor - Almatar: - "Dokuduğum kilimleri dostlarım aracılığıyla Kuveyt'e ve diğer Körfez ülkelerine satıyorum. Yurt dışında beni tanıyan, yaptığım işi bilen dostlarım var. Hem geçimimi sağlıyorum hem de ülke ekonomisine küçük de olsa katkı sağlıyorum" - "Kilimler yaklaşık 600 liraya alıcı buluyor. En çok İstanbul'daki tüccarlar talep ediyor. Siparişi veriyorlar, ben de ona göre dokuyorum"

El dokuma kilimleri Körfez ülkelerinden alıcı buluyor

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Suriyeli 35 yaşındaki Ali Almatar'ın, ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de 10 metrekarelik kilerdeki tezgahında dokuduğu kilimler, Körfez ülkelerinden alıcı buluyor.

Konya'ya 3 yıl önce gelen Almatar, çevresindekilerin de desteğiyle evinin 10 metrekarelik kilerine kurduğu dokuma tezgahında kilim üretiyor.

Babasından öğrendiği ve 25 yıldır yaptığı mesleğini devam ettiren Almatar, Osmanlı motiflerini kullandığı el dokuması kilimleri Körfez ülkelerine de gönderiyor.

Almatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimseye muhtaç olmamak için mesleğini devam ettirmek istediğini söyledi.

Tezgahını oluşturan yaklaşık 50 parçayı kendi çabasıyla bir araya getirdiğini anlatan Almatar, "Kızım kanser olduğu için haftanın 3 gününü hastanede geçiriyordum. O yüzden hiç kimse bana iş vermek istemiyordu. Bir sene hiç çalışamadım. Daha sonra bu kilim tezgahını kurdum. Tezgahı, parçalarını Kayseri ve Aksaray'dan getirerek kendim yaptım. Kimseye yük olmadan alın terimle geçinmek istiyorum." dedi.

- Orta boy kilimi 4 günde dokuyor

Tezgahını kurmasında kendisine destek verenlere teşekkür eden Almatar, "Dokuduğum kilimleri dostlarım aracılığıyla Kuveyt'e ve diğer Körfez ülkelerine satıyorum. Yurt dışında beni tanıyan, yaptığım işi bilen dostlarım var. Hem geçimimi sağlıyorum hem de ülke ekonomisine küçük de olsa katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Almatar, 180 santimetrelik orta boy kilimi 4 günde dokuduğunu, ayda 7-8 kilim hazırlayabildiğini dile getirdi.

İşini severek yaptığını belirten Almatar, şunları kaydetti:

"Dokuduğum kilimler yaklaşık 600 liraya alıcı buluyor. Renk çeşidine, motifine ve kullanılan malzemenin kalitesine göre fiyat değişiyor. En çok İstanbul'daki tüccarlar talep ediyor. Siparişi veriyorlar, ben de ona göre dokuyorum. Mevlana Türbesi motifli bir kilimi, çok renkli olmasından dolayı 3 haftada dokudum. Osmanlı ve Arap kültürüne ait motifler kullanıyorum. Bu sanat 5 bin sene öncesine dayanıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı devam ettirdiğim için çok mutluyum."

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Anahtar Kelimeler:
Ali AlmatarEl Dokuma KilimKonyaKörfez ülkeleriSuriyeli
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