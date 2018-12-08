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Elektronika çok hızlı geldi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul, bu yıl İstanbul sahnelerinin en dinamik işlerinden olan , “ELEKTRONİKA” nın prömiyerini Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde (eski adıyla Fulya Sanat), gerçekleştirdi…

Elektronika çok hızlı geldi
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MDTistanbul’un 24 dansçısının sahnede olduğu akşamda, ELEKTRONİKA, çağdaş-modern dans tekniklerinin sınırlarını zorlayan ve sahnelerimize heyecan verici bir dinamizm katan özelliği ile seyircinin büyük beğenisini toplarken, uzun süre ayakta alkışlandı…

“ELEKTRONİKA”, üç eserin de modern elektronik müzik ile çalışılmış olması ve üç eserin de MDTist dansçıları ile birebir çalışılarak yapılmış olması özelliği ile farklılığını ortaya koydu…

Topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı dinamik grup çalışması olan HADİ;
Yurt dışında yaptığı işlerle son zamanlarda çok talep gören Türk asıllı koreograf İhsan Rüstem’in popüler eseri ’MANTRA’;
Dünya’nın son yıllarda çağdaş sanat nabzını hızlandıran Güney Kore’den, koreograf DongKyu Kim’in MDTist’e yaptığı çalışması “HEYECAN” ; Elektronika programını oluşturuyor…

ELEKTRONİKA, 9 Aralık 2018 , 27 Ocak 2019 ve 19 Şubat 2019 tarihlerinde ,Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde (eski adıyla Fulya Sanat) tekrar sahnede olacak….

Bilet satış:
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve
Süleyman Seba Kültür Merkezi (Fulya Sanat Merkezi) Gişeleri
Protokol Müdürlüğü: 0216 346 15 35/117

Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür Merkezi (eski Fulya Sanat Merkezi)
www.biletiva.com
www.operabale.gov.tr
https://www.facebook.com/MDTistanbul/
instagram #mdtistanbul
info.mdtist@gmail.com

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Elektronika
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