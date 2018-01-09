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"Elim Sende"nin çekimleri tamamlandı

- Şubat ayında vizyona girmesi planlanan film, birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olan çiftin hikayesini konu ediniyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Banu Kaptanoğulları'nın üstlendiği "Elim Sende" adlı filmin çekimleri tamamlandı.

Avantgarde Yapım'ın ilk filminin oyuncu kadrosunda Eşref Kolçak, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu, Seda Kement, Serkan Gürkan, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik yer alıyor.

Filmin senaryosu, şarkıcı Cüneyt Tek'in "Yar" şarkısından ilham alınarak kaleme alındı.

Romantik türündeki filmin çekimler ise 27 gün boyunca Düzce Gölyaka'da gerçekleşti.

Şubat ayında vizyona girmesi planlanan filmde, birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olan çiftin hikayesini konu ediniyor.


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Avantgarde YapımBanu KaptanoğullarıElim SendeEşref Kolçak
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