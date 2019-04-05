Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

"Elli iki sanatçının özgeçmişi ve eserleri bu kitapta yer alıyor"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şişli Şube Başkanı Ersin Varlık Aşlamacı’nın yazdığı ilk kitabı ‘Aliş’e Yaşam Dersleri’ için Perpa’da kitap imza günü düzenlendi.

"Elli iki sanatçının özgeçmişi ve eserleri bu kitapta yer alıyor"
banner17

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şişli Şube Başkanı Ersin Varlık Aşlamacı’nın yazdığı ilk kitabı ‘Aliş’e Yaşam Dersleri’ için Perpa’da kitap imza günü düzenlendi.

Yazdığı ilk kitap olduğundan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Aşlamacı, “Umarım bu kitabın sonrası da gelir. Yazmaya başladığımda kitap olarak düşünmemiştim ama sonradan kitap olarak kalıcı olmasına karar verdim” dedi.

Kitabını ilk torunu olan Ali Şemsi’ye ithafen yazdığını belirten Aşlamacı, kitabın özelliğinin elli iki sanatçının özgeçmişi ile eserlerinden örneklerinin olduğunu ve içinde Aliş’e kendisinin de tavsiyelerinin yer aldığını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ersin Varlık AşlamacıKitap Imza Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5