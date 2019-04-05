"Elli iki sanatçının özgeçmişi ve eserleri bu kitapta yer alıyor"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şişli Şube Başkanı Ersin Varlık Aşlamacı’nın yazdığı ilk kitabı ‘Aliş’e Yaşam Dersleri’ için Perpa’da kitap imza günü düzenlendi.



Yazdığı ilk kitap olduğundan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Aşlamacı, “Umarım bu kitabın sonrası da gelir. Yazmaya başladığımda kitap olarak düşünmemiştim ama sonradan kitap olarak kalıcı olmasına karar verdim” dedi.



Kitabını ilk torunu olan Ali Şemsi’ye ithafen yazdığını belirten Aşlamacı, kitabın özelliğinin elli iki sanatçının özgeçmişi ile eserlerinden örneklerinin olduğunu ve içinde Aliş’e kendisinin de tavsiyelerinin yer aldığını ifade etti.