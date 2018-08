Emaar AVM’de “Müzikli Akşamlar” başladı

12 Ağustos tarihine kadar her akşam 19.00’da gerçekleşecek “Müzikli Akşamlar” konserleri ve birbirinden farklı lezzetler sunan yeme-içme mekanları ile Emaar AVM, ziyaretçilerine festival coşkusu yaşatacak.



Emaar AVM, her damak zevkine uygun mekanları ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ile yaz akşamlarına canlılık katıyor. 12 Ağustos’a kadar her akşam 19.00’da ücretsiz gerçekleşecek “Müzikli Akşamlar” konserleri ile Fulya Akca Trio, Bilgen Korzay Trio, İpek Göztepe Trio ve Sanat Deliorman gibi müzisyenleri sahnesinde ağırlayacak Emaar AVM; ziyaretçilerine alışveriş keyfi ve yaz akşamları sohbetleri için ayrıcalıklı bir atmosfer sunuyor.



Program:

02 Ağustos Perşembe

Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin - *Caz standartları*

03 Ağustos Cuma

Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin *Caz standartları*

04 Ağustos Cumartesi

Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz

05 Ağustos Pazar

Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz

06 Ağustos Pazartesi

Ipek Göztepe Trio Bossa Nova Sinan Altıparmak Matt Hall

07 Ağustos Salı

Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin *Caz standartları*

09 Ağustos Perşembe

Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin *Caz standartları*

10 Ağustos Cuma

Sanat Deliorman *Standartlar* Eren Turgut Hakan Kamali

11 Ağustos Cumartesi

Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz

12 Ağustos Pazar

Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz