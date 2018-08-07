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Emaar AVM’de “Müzikli Akşamlar” başladı

Emaar AVM’de “Müzikli Akşamlar” başladı

 12 Ağustos tarihine kadar her akşam 19.00’da gerçekleşecek “Müzikli Akşamlar” konserleri ve birbirinden farklı lezzetler sunan yeme-içme mekanları ile Emaar AVM, ziyaretçilerine festival coşkusu yaşatacak.

Emaar AVM, her damak zevkine uygun mekanları ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ile yaz akşamlarına canlılık katıyor. 12 Ağustos’a kadar her akşam 19.00’da ücretsiz gerçekleşecek “Müzikli Akşamlar” konserleri ile Fulya Akca Trio, Bilgen Korzay Trio, İpek Göztepe Trio ve Sanat Deliorman gibi müzisyenleri sahnesinde ağırlayacak Emaar AVM; ziyaretçilerine alışveriş keyfi ve yaz akşamları sohbetleri için ayrıcalıklı bir atmosfer sunuyor.
 
Program:
02 Ağustos Perşembe
Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin - *Caz standartları*
03 Ağustos Cuma
Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin *Caz standartları*
04 Ağustos Cumartesi
Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz
05 Ağustos Pazar
Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz
06 Ağustos Pazartesi
Ipek Göztepe Trio Bossa Nova Sinan Altıparmak Matt Hall
07 Ağustos Salı
Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin *Caz standartları*
09 Ağustos Perşembe
Fulya Akca Trio Baturay Yarkin Berker Sahin *Caz standartları*
10 Ağustos Cuma
Sanat Deliorman *Standartlar* Eren Turgut Hakan Kamali
11 Ağustos Cumartesi
Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz
12 Ağustos Pazar
Bilgen Korzay Trio *Dünya Müzikleri* Aysan Erdem Utku Topuz
 

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Anahtar Kelimeler:
Emaar AVM
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