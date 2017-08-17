MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da yaşayan emekli astsubay Yıldıray Akçer, geçmişin güzel hatıralarından taş plak, pikap, eski gazete ve dergi gibi ürünleri gençlerle buluşturuyor.

Kapalı Çarşı'da 1986 yılında kasetçide çalışmaya başlayan Akçer, daha sonra askeri okullar sınavını kazanarak 1990 yılında jandarma astsubay oldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 26 yıl görev yapan Akçer, emekliye ayrıldıktan sonra döndüğü memleketi Malatya'nın Sanat Sokağı'nda bir iş yeri kiralayarak arşivlemeye başladığı taş plak, pikap, eski gazete ve dergi gibi nostaljik ürünleri gençlerle buluşturmaya başladı.

Akçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında severek yaptığı kasetçiliğin, gelişen teknolojiyle birlikte zaman içinde popülerliğini yitirdiğini anlattı.

Geçmişi gençlere sevdirmek için ilk işine geri döndüğünü kaydeden Akçer, "Gençliğimde kaset ve taş plaklar yaygındı ama teknolojinin gelişmesiyle bunlar unutulmaya yüz tuttu. Daha önce yaptığım işi gençlere sevdirmek ve taş plakları onlara tanıtmak amacıyla böyle bir yer açtım. Yaklaşık 7 ay oldu, ilgiden memnunum. 1980'li yıllarda bu işle uğraşanlar da iş yerime gelmeye başladılar. Plak değişimi yaparak, arşivimizi genişletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- Talep her geçen gün artıyor

Zannedilenin aksine gençlerin plaklara daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Akçer, müşterilerinin büyük bölümünün hedeflediği kitle olan gençlerden oluştuğunu belirtti.

Akçer, müşterilerinin 20-30 yaş aralığında olduğunu ifade ederek, "Amacımız, gençleri analog müzikle tanıştırmaktı, bu amacımıza da ulaştık. Gençlerin daha çok yabancı müzik dinlediğini zannediyorduk ancak geldiklerinde 1970'li yılların sanatçılarını istiyorlar. Ajda Pekkan, Tanju Okan, Orhan Gencebay gibi. Şu an o dönemin sanatçılarına daha çok ilgi var." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ilk geldiklerinde plakları inceleyerek, tanımaya çalıştığını, daha sonra ki gelişlerinde de satın almaya başladıklarını anlatan Akçer, bugüne dek yaklaşık 40 pikap sattığını, talebin de her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.