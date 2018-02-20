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En başarılı eğlence merkezi seçildi

Madame Tussauds İstanbul, bu yıl 5. kez düzenlenen Shining Star Awards’ta “En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” dalında ödüle layık görüldü. 2 Şubat’ta gerçekleşen etkinlikte Madame Tussauds’nun ödülü Madame Tussauds İstanbul Stüdyo Müdürü Aslı Canan Yılmazsoy’a takdim edildi.

En başarılı eğlence merkezi seçildi

Türkiye’de eğlence etkinlik ve rekreasyon sektörlerinin ilk ve tek yarışması olan Shining Star Awards, 2 Şubat akşamı Crowne Plaza’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. 2016 yılı Kasım ayında İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera Binası’nda hizmet vermeye başlayan Madame Tussauds İstanbul, bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde “En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” dalında ödüle layık görüldü.

Madame Tussauds İstanbul Stüdyo Müdürü Aslı Canan Yılmazsoy kısa sürede elde edilen başarının bir göstergesi olan ödülle ilgili yaptığı açıklamada “250 yıllık bir tarihe sahip Madame Tussauds, İstanbul’da 2016 yılında hizmete girdi. Tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarından ünlü isimlerin figürlerinin sergilendiği balmumu heykel müzemiz o tarihten bu yana büyük ilgi gördü. Bu ödül, bize gösterilen bu ilginin somut bir kanıtıdır. Her yıl birkaç yeni figür ile gelişimini sürdüren Madame Tussauds İstanbul olarak ziyaretçilerimize interaktif eğlencenin kapılarını aralamaya devam edeceğiz” dedi.

Her yıl sektör profesyonelleri ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gören Shining Star Awards’a bu yıl 15 kategori için toplam 116 aday başvurmuştu.
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ShiningstarawardsMadametusssauds
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