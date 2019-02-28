En İyi Film “Ahlat Ağacı”

Yılmaz Parlar



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının “En İyileri”, 51. SİYAD Ödül Töreni’nde açıklandı. Sinema yazarları, yönetmenler, yapımcılar ve oyuncular Beyoğlu’nun çok sesli ve çok renkli yeni mekânı Anahit Sahne’de 27 Şubat 2019 Çarşamba akşamı bir araya geldi.

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Meteorlar (Yönetmen: Gürcan Keltek)

En İyi Kısa Metraj Belgesel: Yıkıntılar Arasında (Yönetmen: Özcan Alper)

En İyi Kısa Film: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Yönetmen: Umut Subaşı)

Anahit Sahne’de düzenlenen törende oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e Onur Ödülü, Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanlarına Emek Ödülü takdim edildi. Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen törendeAhlat Ağacı, En İyi Film Ödülü başta olmak üzere toplam altı ödülle öne çıktı. Ahlat Ağacı’nı, Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metraj çalışması olan Kar iki ödülle izledi; Anons, Arada, Arif v 216, Güvercin ve Yol Kenarı da birer ödül kazandılar.En İyi Film: Ahlat AğacıEn İyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan / Ahlat AğacıEn İyi Senaryo: Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan / Ahlat AğacıEn İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü / KarEn İyi Erkek Oyuncu: Doğu Demirkol / Ahlat AğacıEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Bennu Yıldırımlar / Ahlat AğacıEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Murat Cemcir / Ahlat AğacıEn İyi Görüntü Yönetimi: Andreas Sinanos / Yol KenarıEn İyi Müzik: Orkun Tunç / AradaEn İyi Kurgu: Ayris Alptekin / KarEn İyi Sanat Yönetimi: Osman Özcan, Laszlo Rajk / AnonsAhmet Uluçay En İyi İlk Film Ödülü: Güvercin (Yönetmen: Banu Sıvacı)Gıovannı Scognamıllo En İyi Fantastik Film Ödülü: Arif V 216 (Yönetmen: Kıvanç Baruönü)