"En İyi Kareler" fotoğraf sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı iş birliğiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmalarının "En İyi Kareler"i sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, sevgi, barış ve umut dolu bir dünya inşa etmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, "Gülümseten Kareler", "Dostluk Kareleri", "Çocuk Hakları", "Hayvan Hakları" ve "Sevgi Kareleri" başlıklı 5 farklı kategoride fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yarışmalara, 5 yıl içinde 15 bini aşan yetişkinin yanı sıra 100'den fazla okuldan 10 bin genç katılım gösterdi.

Yarışmalara katılan en iyi fotoğraflar, "En İyi Kareler" sergisi ile bir araya getirildi.

"En İyi Kareler" fotoğraf sergilerinin ilki yarın Hilltown AVM'de açılacak. Sergi, ayrıca 24 Ocak'ta Kozzy'de ve 7 Şubat'ta ise İstanbul Optimum'da gerçekleştirilecek.

Fotoğrafa ilgi duyan bir kuşağın gelişimine destek vermek ve geleceğin fotoğrafçılarının yetişmesine olanak sağlamak amacıyla farklı şehirlerde de izlenime sunulacak "En İyi Kareler" sergisi, 21 Şubat'ta Ankara Optimum'da, 7 Mart'ta İzmir Optimum'da, 21 Mart'ta Adana Optimum'da, 4 Nisan'da Şanlıurfa Piazza'da, 18 Nisan'da Kahramanmaraş Piazza'da ve 2 Mayıs'ta Samsun Piazza'da görülebilecek.

Ayrıca, bu yıl 6. kez "Sanat Kareleri" temasıyla düzenlenecek yarışmanın başvuruları da başladı. Son katılım tarihinin 20 Nisan olarak belirlendiği yarışmanın sonunda, farklı kategorilerdeki 69 eser sahibi, toplam 22 bin 650 lira ödülün sahibi olacak.



