En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?

Sizce Schopenhauer kırık kalbinizi onarabilir miydi? Veya Aristoteles çağdaş sanatın işe yaramaz olmadığına sizi ikna edebilir miydi? Hiç, John Stuart Mill’e, Simpsons’ın Shakespeare’den daha iyi olup olmadığını sormak aklınızdan geçmiş miydi?



Platon, Simone de Beauvoir, Marx ve daha niceleri… Felsefenin gelmiş geçmiş en büyük zekâlarından hızlandırılmış felsefe dersleri ve tavsiyeler almak isterseniz, elinizdeki bu rehber, sizi en iyi filozoflarla ve teorileriyle tanıştıracak.



Çok yönlü araştırmalarını, estetik ve eğlenceli bir dille birleştiren yazar, günlük problemleri ünlü filozofların gözünden göstermeyi başardığı kitabında okuyucuları keyifli bir yolculuğa çıkartıyor.



Marcus Weeks müzisyen ve yazardır. İngiltere'nin güneydoğu kıyısında Hastings'te doğup büyüyen yazar, hâlâ orada çalışıyor ve yaşıyor. Müzik ve İngilizce öğretmenliği, sanat galerisi müdürlüğü, piyano teknisyenliği ve restoratörlüğü, editörlük, bestecilik ve aranjörlük de yaptığı diğer işler arasında. Müzik, filoloji, siyaset, bilim ve psikoloji alanlarında yayımlanan çok sayıda kitaba sahip olan üretken yazarın Türkçeye çevrilmiş üç kitabı bulunmakta.