Endonezya’da giysiler “bisikletli terzilere” emanet

CAKARTA (AA) – ADEM ŞALVARCIOĞLU/MAHMUT ATANUR - Endonezya'da bisikletli terziler, sokak sokak dolaşarak halka evlerinde hizmet veriyor.

Terziler, bisikletlerine monte ettikleri dikiş makineleriyle gün boyu başkent Cakarta sokaklarını turluyor.

Müşterilerine evlerinde hizmet veren terziler, her türlü tadilatın yanı sıra yeni giysiler tasarlıyor ve dikiyor.

Bisikletli terziler, dükkan kirası ya da ulaşım maliyeti gibi masrafları olmadığı için daha hesaplı fiyatlara insanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Halk da hem evlerinde hizmet verdikleri hem de daha ekonomik oldukları için bisikletli terzilere yoğun ilgi gösteriyor.

Halk arasında “Vermak” olarak bilinen bisikletli terziler, günde yaklaşık 20 dolar kazanıyor.

Özel günler ve bayramlarda terzilerin işleri yoğunlaşıyor.

Bisikletli terzilerden Kasimin Asal, AA muhabirine Kurban Bayramı öncesinde işlerin canlandığını söyledi.

Asal, “Bayrama az bir süre kala işe daha erken çıkıyorum. Bayramlarda insanların elbise diktirme ihtiyaçları da artıyor. Sabah sekizde işe başlayıp akşam altı gibi eve dönüyorum. Bazen hiç kazanamazken bazı günler de yaklaşık 20 dolar gelir sağlıyorum. Bu miktar, bayramlardan önce daha da artıyor.” diye konuştu.