Endonezya’da “tropikal” iftar

BANDA AÇE (AA) - MAHMUT ATANUR/ADEM ŞALVARCIOĞLU - Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan ayında oruçlarını tropikal meyve ve sebzelerle açıyor.

Endonezya genelinde Müslümanlar, iftarlarını açmak için ülkede bolca yetişen Hindistan cevizi suyunu tercih ederken, Açe eyaletindeki Müslümanlar genellikle şeker kamışı suyu içiyor.

Ramazan ayında Açeli Müslümanlar için iftarın vazgeçilmezi haline gelen yerel dilde “tebu” olarak adlandırılan şeker kamışı suyu bol tüketiliyor.

Yol kenarlarında tezgahlarını kuran satıcılar, iftara az bir zaman kala taze Hindistan cevizi ve şeker kamışı sularını sıkarak tüketime hazır hale getiriyor.

Hindistan cevizi parçalanarak suyu çıkarılırken, şeker kamışının suyunu çıkarmak için sıkma makinesi kullanılıyor.

Hindistan cevizi suyu isteğe göre şerbet ile karıştırılarak, şeker kamışı suyu ise katkısız şekilde alıcılarına sunuluyor. Hindistan cevizi ve şeker kamışı suları yaklaşık 2 TL'den satılıyor.

Akşam ezanının okunmasına bir saat kala tezgahların önünde büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlarken, özellikle iftar sonrası ağırlık çökmemesi ve uyku hali yaşamamak için ağır yemeklerden kaçınılıyor.

İftarını açmak için şeker kamışı suyunu tercih eden Adnan Maneh, “Bizim kültürümüzde, orucumuzu açmak için hafif ve tatlı gıdalar tercih edilir. İftarın ardından ağırlık çökmemesi için bu şekilde iftar yapıyoruz. Böylece açlık hissinin bastırarak, akşam ve teravih namazlarımızı dinç bir şekilde eda ediyoruz.” dedi.

Endonezyalı Müslümanlar, hafif gıdalarla iftarlarını açtıktan sonra yemeklerini akşam veya teravih namazlarından sonra yemeyi tercih ediyor.