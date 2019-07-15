Engelleri müzikle aştılar Bu yıl 47. kez düzenlenen İstanbul Müzik Festivali sona erdi. Festival anlamlı bir projeye de öncülük etti. Görme ve işitme engelli çocuklar Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nda bir araya geldi, şarkılar söyledi.



En küçüğü 5, en büyüğü 16 yaşında. Görme, işitme engelli 40 çocuk ve genç, Birlikte Güçlü Sesler Korosu için bir araya geldi, hep birlikte şarkı söyledi.

Şubat ayında başlayan provalar 5 ay sürdü. Repertuvar için seçilen şarkıların sözlerinin anlaşılması ve şarkıların Türk İşaret Dili'ne çevrilmesi için eğitmenler eşliğinde dil çalışmaları yaptılar, şarkıların el koreografisini hazırladılar.



Koronun şefliğini Zeynep Eren Kovankaya üstlendi. Barış İçin Müzik Gençlik Korosu üyeleri de işitme ve görme engelliler grubuna katılarak, şarkıları işaret diliyle yorumladı. Böylece müzik aracılığıyla Türk İşaret Dili'ni öğrendiler

.

Konser İKSV'nin bu yıl 47. kez düzenlediği istanbul Müzik Festivali kapsamında ve İKSV Alt Kat işbirliğinde düzenlendi.



Müziğin engel tanımadığı güçlü bir performansa imza atan Birlikte Güçlü Sesler Korosu, festivalin en beğenilen performanslarından biri oldu.