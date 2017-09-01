Engellerini piyanoyla aşıyorlar

HATAY (AA) - Hatay'da Antakya Belediyesinin gençlik merkezinde açılan piyano kursuyla engelli gençlerin sosyal yaşama adapte olmaları sağlanırken, el becerileri de geliştiriliyor.

Antakya Belediyesi tarafından kurulan gençlik merkezi bünyesinde engelli gençlere yönelik piyano kursu açıldı. Kursa katılan 10 genç, piyanoyla keyifli saatler geçirmeye başladı.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hizmet vermeye başlayan bin 500 öğrenci kapasiteli gençlik merkezinin 14 ayrı branşta hizmet verdiğini söyledi.

Merkezde uzman eğitmenler eşliğinde, Antakya Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gençlere müzik, resim, mozaik, drama, bale ve satrancın yanı sıra piyano eğitimi de verdiklerini kaydeden Kimyeci, bu kurslara engelli gençleri de dahil ettiklerini ifade etti.

Gençlerin geleceğine katkı verme ve onlara sahip çıkma amacında olduklarını vurgulayan Kimyeci, "Engelli gençlerimizin yanında olmak, onlara katkı sağlamak için hareket ediyoruz. Kurs öğretmenlerimizin özel ilgi ve gayretleriyle gençlerimizi geleceğe hazırlamak için gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Kurs sorumlusu Burcu Çilingir de gençlik merkezinde alanlarında uzman 18 eğitmenin görev belirtti.

Çilingir, kursa katılan 10 engelli gence piyano çalmasını öğreterek onların el ve göz koordinasyonlarını ilerletmelerini, çevreleriyle iletişim kurmalarını ve konsantrasyonlarını arttırmalarını amaçladıklarını belirterek, bu sayede gelişimlerine katkı vermeyi istediklerini söyledi.

Kursun olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını aktaran Çilingir, "Piyano çalmaya başlayan engelli gençlerde olumlu gelişmeler gözlemledik. El becerilerinde ilerleme oldu. Özel eğitime ihtiyaç duyan fiziksel ve zihinsel engelli gençleri kendi iç dünyalarından bir nebze çıkararak sosyalleşmelerini sağlamak istiyoruz. Onları topluma kazandırmak tek amacımız." diye konuştu.

Piyano kursuna katılan görme engelli Kardelen Duymaz, müzikle uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Duymaz, piyano çalmayı çok sevdiğini ve ilk başlarda kendi çabasıyla çalmaya çalıştığını anlatarak, ''Şarkıları sadece dillere değil notalara da dökmek gerekiyor. O yüzden kursa katılarak piyano çalmayı öğreniyor ve kendimi geliştirme fırsatı buluyorum." dedi.

Fiziksel engelli Okan Özen de piyano kursuna katılmaktan mutluluk duyduğunu ve severek geldiğini söyledi.

Kurs sayesinde farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Özen, "Kurs çok yararlı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.