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Engelli çocuğun hayali sürprizle gerçek oldu

- Erzurum'un Çat ilçesinde yaşayan bedensel engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali, Çat Belediye Başkanı Kılıç'ın sürpriziyle gerçek oldu - Değdaş: "Akülü tekerlekli sandalyemin olmasını çok istiyordum. Başkanımız beni çok sevindirdi, Allah da onu sevindirsin"

Engelli çocuğun hayali sürprizle gerçek oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Çat ilçesinde yaşayan bedensel engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayalini, kendisine sürpriz yapan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç gerçekleştirdi.

Çat ilçesine bağlı Kurbanlı Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli 11 yaşındaki Mertcan Değdaş, yaklaşık 1 hafta önce Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Değdaş'ın, isteğini geri çevirmeyen Kılıç, Değdaş'ı makam aracıyla evinden aldırıp makamında ağırladı. Kılıç, bu sırada Değdaş'a sürpriz yaparak bir akülü tekerlekli sandalye armağan etti.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, bedensel engelli Mertcan Değdaş'ın akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bu anlamda elimizden geleni yaparak tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Minik Mertcan da kendisine naçizane sahip çıkmaya çalıştığımız bir yavrumuz. Onun rüyasını gerçekleştirmiş olmak bizim için dünyanın en büyük mutluluğu oldu." dedi.

Değdaş ise akülü tekerlekli sandalye rüyasını gerçekleştiren Kılıç'a teşekkür ederek, "Akülü tekerlekli sandalyemin olmasını çok istiyordum. Başkanımız beni çok sevindirdi, Allah da onu sevindirsin." ifadesini kullandı.

Mertcan Değdaş'ın babası Kazım Değdaş da Kılıç'ın hassasiyetine hayran kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Oğlum başkanımız Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye istemişti, çünkü bunu çok istiyordu. Aradan bir hafta geçtikten sonra Mertcan'ın rüyası gerçeğe dönüştü. Kılıç yavrumuzun dileğini gerçekleştirdi, Allah da onun sırtını yere getirmesin."

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