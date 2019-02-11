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 Engelli Milli Tenisçi Nurşen Şen için söylediler

Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) bünyesinde oluşturulan Kültürpark Tenis Kulübü Türk Müziği Korosu, uzun çalışmalarının ardından ilk konserini Modda Bulvar sponsorluğunda İzmir Sanat Merkezi’nde verdi. 

 Engelli Milli Tenisçi Nurşen Şen için söylediler
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Kültürpark Tenis Kulübü Türk Müziği korosu, hazırladıkları şarkılarla konukların güzel bir gece geçirmesini sağladı. Konserin açılış konuşmasını yapan Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu “Kulüp üyelerimiz tarafından oluşturulan Türk Müziği Korosu’nun güzel bir çalışma döneminin ardından ilk konseri için burada toplandık. Bugüne gelene kadar zor şartlar geçirdik ama şuan salonun kalabalığını görünce hepsinin geride kaldığını görüyoruz. Sanırım bundan sonraki konserlerimizde daha büyük salon bulmak zorunda kalacağız. Bugün bize müzik ziyafeti sunacak olan üyelerimize ve orkestramıza şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kültürpark Tenis Kulübü Türk Müziği Korosu’nun sunuculuğunu Göksel Çakmak’ın üstlendiği konserinde;
TRT Ses Sanatçısı Güldehen Marmara’nın öncülüğünde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserleri koro tarafından ve üyelerin solo performanslarıyla büyük bir başarı ile gerçekleştirildi. Konsere, KTK üyeleri ve Türk Sanat Müziği sevenler yoğun ilgi gösterdi. 
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