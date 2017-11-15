Engelli ressam üniversite eğitimi için destek bekliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da resim öğretmeni olmak isteyen ve işitme cihazının yetersizliği sebebiyle söylenenleri anlamadığı için özel yetenek sınavında başarılı olamayan doğuştan işitme engelli Derya Aksaray, sınavda başarılı olup üniversite okuyabilmesi için destek bekliyor.

Kentte küçük yaştan itibaren kara kalemle resim yapan 22 yaşındaki Derya Aksaray, doğuştan işitme engelli olması ve işitme cihazının de duymasını yeterince sağlayamaması sebebiyle üniversitede Güzel Sanatlar Akademisi okuyabilmek için girdiği özel yetenek sınavlarında başarılı olamadı.

Ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için yeni işitme cihazı da alamayan Aksaray, ressamlık yeteneğini üniversiteye taşıyıp resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremedi.

Bu nedenle yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekleyen Aksaray, alınacak yeni işitme cihazı sayesinde özel yetenek sınavında söylenenleri daha iyi anlayıp başarılı olarak üniversite okuması için destek bekliyor.

Derya Aksaray, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullandığı işitme cihazının yetersizliği sebebiyle üniversitenin özel yetenek sınavında söylenenleri anlamadığı için sınavı kaybettiğini, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için de 9 bin lirayı bulan işitme cihazlarını alamadığını anlattı.

İşitme engelli olduğunu ancak Allah'ın kendisine lütuf olarak verdiğine inandığı resim çizmeyi çok sevdiğini belirten Aksaray, bu alandaki yeteneğini güzel sanatlar akademisinde alacağı eğitimle sürdürerek resim öğretmeni olmak istediğini aktardı.

- Resim yaparak evini geçindiriyor

Çizdiği kara kalem portre resimlerle evin geçimine katkı sağlamaya çalıştığını dile getiren Aksaray, şöyle devam etti:

"Güzel sanatlar lisesi mezunuyum. Üniversite sınavına ilk girdiğimde sınav tarihini anlayamadığım için kaçırdım, ikinci sınavda ise öğretmenlerle iletişim kuramadığım için kazanamadım. Önümüzdeki sınavlara hazırlanıyorum. Devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden eğitimim konusunda yardımcı olmalarını istiyorum. Daha iyi bir işitme cihazım olmuş olsaydı belki de sınavda iletişim sağlayacak, üniversite okuyacaktım."

- Başbakan Yıldırım'a kara kalem portresini hediye etti

İyi bir eğitim alarak öğretmen olmak istediğini ifade eden Aksaray, "Başbakanımız Binali Yıldırım'ın kara kalem portre çalışmasını çizip en son Erzincan ziyaretinde kendisine hediye ettim. Başbakanımız kara kalem çalışmalarımdan dolayı bana teşekkür etti." dedi.

Genç kızın babası Enver Aksaray ise çocuğunun yetenekli olduğunu belirterek "İki çocuğum da doğuştan işitme engelli. Kızım Derya'ya resim yeteneğini geliştirmesi için yardımcı olamıyoruz. İşitme cihazları pahalı olduğu için ona da imkanım yetmiyor. Devlet büyüklerimizden cihaz alımı konusunda destek olmalarını rica ediyorum." dedi.