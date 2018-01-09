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Engellileri anlamak için gözleri kapalı yürüdüler

- Erzurum'da, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar "Beyaz Baston Körler Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi

Engellileri anlamak için gözleri kapalı yürüdüler

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, "Beyaz Baston Körler Haftası" kapsamında gözleri kapalı yürüyüş yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle 7-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen "Beyaz Baston Körler Haftası" dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları hissetmek için gözlerini siyah bandajlarla bağlayarak engelli bastonuyla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş için buluştu.

Vatandaşların destek verdiği yürüyüşe katılanlar soğuk havaya rağmen görme engellilerle empati yapmak adına düşme tehlikesi ve diğer riskleri göze alarak Yakutiye Kent Meydanı'na ulaştı.

Yürüyüş sonrası Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden öğrenciler adına konuşan Emine Sapanlı, görme engellilerin hayatta bir çok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, gerçekleştirdikleri yürüyüşle engellilerin hayatlarını anlamayı ve empati kurmayı amaçladıkların vurguladı.

Herkesin bir görme engelli adayı olduğunu anlatan Sapanlı, şöyle konuştu:

"Görme engeli, doğuştan gelebileceği gibi daha sonra hastalık ya da kazalar sonucu da oluşabilir. Bir gün bizim de başımıza gelebileceğinin farkında olarak görme engelli bireylerin hayatlarına bir engel de biz olmamak için sorunlara dikkat çekmemiz gerektirdiğinin farkına varmalıyız. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz etkinlikle, katılımcıların gözleri kapalı ve bastonla yolda ilerleyerek görme engellilerin zorluklarına dikkat çekmeye amaçladık."

Sapanlı, gözleri kapalı yürümenin çok zor olduğunu vurgulayarak, "Yürürken az da olsa görmemize rağmen çok zordu. Görme engellileri anlamak mümkün değil. Gözlerimize taktığımız bandajların arkasından biraz görmemize rağmen çok zorlandık." diye konuştu.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay da yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Onay, "Soğuk havada bastonla gezmek çok zor. İnşallah insanlarımız biraz daha farkında olurlar. İnşallah engellileri düşünerek araçlarını rampalara, kaldırımlardaki iniş ve çıkışlarına park etmezler diye düşünüyorum." dedi.

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"Beyaz Baston Körler Haftası"ErzurumGörme Engelliler
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