BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, "Engelsiz Hayat" projesi kapsamında engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları anlamak ve empati kurmak amacıyla onlar gibi bir gün geçirdi.

Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu (ASTED) tarafından başlatılan proje çerçevesinde grubun genel koordinatörü Namık Tuncel, Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle gözleri kapalı sokaklarda yürüdü, merdivenlerden indi, tekerlekli sandalyeyle dolaştı.

Tuncel, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin engellilerin hayatına dokunmalarını ve onların günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara ve sorunlara dikkati çekmek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Proje kapsamında uygulamalı olarak yaptığımız çalışmalarda engelli olmak nasıl bir duygu, bunu bedensel ve görme engelli olarak iki farklı şekilde birebir yaşadık. Amacımız insanların kısa süreli de olsa bir engelli gibi yaşamasını sağlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmaları ve engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaları." dedi.

Daha sonra Tuncel ve öğrencileri makamında ağırlayan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu ve buna herkesin önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin bir gün engelli olma ihtimali bulunduğunu dile getiren Ersoy, "Kimse engelli birey olmasın diye Mevla'dan diliyorum ama hayatın da bir gerçeği bu. Ülkemizde insanların yüzde 10'u engelli. Biz de engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım." diye konuştu.