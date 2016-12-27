Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

"Engelsiz Hayat" projesi

- Balıkesir'de bir grup üniversite öğrencisi, engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları anlamak amacıyla gözleri bağlı sokaklarda yürüdü, merdivenlerden indi ve tekerlekli sandalyeyle dolaşmaya çalıştı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, "Engelsiz Hayat" projesi kapsamında engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları anlamak ve empati kurmak amacıyla onlar gibi bir gün geçirdi.

Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu (ASTED) tarafından başlatılan proje çerçevesinde grubun genel koordinatörü Namık Tuncel, Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle gözleri kapalı sokaklarda yürüdü, merdivenlerden indi, tekerlekli sandalyeyle dolaştı.

Tuncel, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin engellilerin hayatına dokunmalarını ve onların günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara ve sorunlara dikkati çekmek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Proje kapsamında uygulamalı olarak yaptığımız çalışmalarda engelli olmak nasıl bir duygu, bunu bedensel ve görme engelli olarak iki farklı şekilde birebir yaşadık. Amacımız insanların kısa süreli de olsa bir engelli gibi yaşamasını sağlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmaları ve engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaları." dedi.

Daha sonra Tuncel ve öğrencileri makamında ağırlayan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu ve buna herkesin önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin bir gün engelli olma ihtimali bulunduğunu dile getiren Ersoy, "Kimse engelli birey olmasın diye Mevla'dan diliyorum ama hayatın da bir gerçeği bu. Ülkemizde insanların yüzde 10'u engelli. Biz de engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEngelliHavranHayat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.