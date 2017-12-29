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"Engelsiz Yaşam Korosu" konser verdi

-Down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" Tekirdağ'da sahne aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" konser verdi.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen konserde, engelli 30 vatandaşın yer aldığı koro, Türk Halk Müziği eserlerini icra etti.

Koro, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalarak, "Çanakkale İçinde Vurdular Beni", "Hey Onbeşli", "Mağusa Limanı" ve "Bahçe Duvarından Aştım" gibi sevilen türküleri seslendirdi.

Konseri takip eden müzikseverler, koroyu ayakta alkışladı.

Koronun şefliğini ise Hasan Sezai Tasavvuf Musikisi Araştırmalar Derneği Başkanı Necmi Özgül yaptı.

Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, konser öncesi yaptığı konuşmada, konseri, yeni yıla umutlu girmek için ve engelli vatandaşların fark edilmesi ve toplum içinde daha çok yer alması için düzenlediklerini söyledi.

Konseri Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, vatandaşlar ve öğrenciler de izledi.


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"Engelsiz Yaşam Korosu"KonserKoroTekirdağ
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